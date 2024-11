Samsung ha sorpreso il pubblico introducendo elementi della nuova interfaccia One UI 7.0 su alcuni laptop GalaxyBook. L’aggiornamento alla versione 3.4.0.0 dell’app Galaxy Book Experience ha svelato diverse icone aggiornate, anticipate in vista del lancio della beta di OneUI7.0, atteso ormai a breve. Tra le principali emergono quelle per le piattaforme Samsung Notes, Telefono, SmartThings e Tips. In particolare, l’icona di Tips si presenta con un design assolutamente rinnovato. Ovvero, una tonalità di giallo più chiara e un aspetto più minimalista.

Samsung: un’interfaccia unica per un’esperienza senza interruzioni

L’azienda ha più volte rimandato il rilascio della beta di One UI 7.0, ma ormai si pensa che dovrebbe avvenire entro una settimana. Insomma, questa anteprima sui laptop Galaxy Book sottolinea il desiderio di Samsung di provare a creare un’interfaccia che sia quanto più coerente possibile. Ciò attraverso appunto il collegamento unificato dell’estetica dei suoi dispositivi, dagli smartphone ai pc. L’obiettivo finale è quindi quello di facilitare la continuità visiva tra i prodotti del brand, garantendo un’esperienza utente sempre più fluida.

L’integrazione della One UI 7.0 non si ferma però solo al settore mobile. Samsung sta infatti progettando un’estensione del design di questa interfaccia su tutti i suoi prodotti, dai televisori agli elettrodomestici. Questa scelta rientra in una strategia più ampia, già iniziata con l’aggiornamento a Tizen OS per le sue TV e, a breve, destinata a essere estesa anche su altri device touchscreen.

La versione stabile della OneUI7.0 è prevista per l’inizio del prossimo anno, e introdurrà non solo miglioramenti grafici, ma anche funzionalità avanzate e maggiori garanzie di sicurezza. Samsung sta quindi potenziando il proprio ambiente tecnologico. Un “mondo” in cui dispositivi diversi interagiscono tra loro senza difficoltà. Questa evoluzione mira così ad offrire un’esperienza omogenea e coerente, in cui il passaggio tra device diversi sia intuitivo e senza interruzioni. E da quanto possiamo intendere, sembra che ci stia riuscendo appieno.