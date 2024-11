Ieri mattina, giovedì 14 novembre, molti utenti Vodafone a Roma hanno riscontrato disservizi sia sulla linea fissa che su quella mobile. I problemi sono iniziati intorno alle 11.30, quando in molti hanno cominciato a segnalare l’impossibilità di effettuare chiamate o di navigare su internet. Il portale di monitoraggio DownDetector ha subito registrato un picco nelle segnalazioni, soprattutto nella Capitale. In particolare, gli utenti hanno riferito che non riuscivano a connettersi né alla rete mobile né a quella fissa, con disagi soprattutto per chi dipendeva dalla connessione per motivi di lavoro.

Il problema di Vodafone e della centrale Fibercop

Molti utenti hanno scritto sui forum e sui social per condividere la loro esperienza. Alcuni si sono lamentati di una totale assenza di segnale, altri di chiamate che non riuscivano ad andare a buon fine. Si è registrato anche chi, dopo aver provato a contattare l’assistenza, ha dovuto attendere a lungo senza ottenere risposte concrete. Alle 12.00, le segnalazioni hanno raggiunto il picco, con quasi 700 reclami. A quel punto, in molti pensavano che la situazione si sarebbe risolta in fretta, ma purtroppo i problemi sono continuati anche nelle ore successive.

Nel pomeriggio, intorno alle 15.00, il numero di segnalazioni era sceso notevolmente, ma la situazione non era ancora del tutto rientrata. Solo verso le 15.30, Vodafone ha annunciato che il problema era stato risolto. La causa del disservizio è stata identificata in un guasto tecnico che ha coinvolto una centrale Fibercop, dove sono ospitati gli apparati Vodafone. Questo guasto ha avuto un impatto notevole, colpendo soprattutto gli utenti di Roma e provincia.

Vodafone si è scusata per i disagi causati, spiegando che il guasto era stato prontamente individuato e risolto. Sebbene l’incidente sia stato risolto in tempi relativamente brevi, ha fatto riflettere sull’importanza di infrastrutture solide e affidabili per garantire la continuità di servizi essenziali come internet e telefonia, ormai fondamentali per la vita quotidiana di tanti.