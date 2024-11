Amazon ha in serbo una piccola sorpresa per i consumatori, infatti in questi giorni ha deciso di mettere a disposizione degli utenti un risparmio notevole sull’acquisto di Samsung Galaxy book4, un notebook di alto livello, che viene scontato del 50% rispetto al suo listino originario.

Essendo presenti tante varianti sul mercato, è bene sapere prima di tutto di cosa stiamo parlando, si tratta di un prodotto con display da 15,6 pollici di diagonale, un Super AMOLED che raggiunge una risoluzione molto elevata (non touchscreen), il quale viene affiancato dalla presenza di un processore che potremmo definire di fascia medio-alta, è un Intel Core 5 con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD, così da avere la possibilità di accedere rapidamente ai dati, anche in termini di salvataggio degli stessi.

Samsung Galaxy Book4: la promozione Amazon è pazza

La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questo periodo sull’acquisto di un Samsung Galaxy Book4 è davvero più unica che rara, infatti dovete sapere che il listino del prodotto è di 1099 euro, una cifra che è stata fortemente ridotta, addirittura del 45%, fino ad arrivare al valore finale di soli 599 euro. Approfittatene subito al seguente link.

Il sistema operativo di riferimento è ovviamente Windows 11 Home, con praticamente nessuna personalizzazione software (se non minima), le possibilità di connessione di dispositivi esterni non mancano, essendo presenti porte HDMI 1.4, USB-A e USB-C (due per tipo), con l’aggiunta di uno slot microSD, oltre ad una porta RJ45 (ethernet), per il collegamento diretto alla rete internet. Le dimensioni del prodotto sono complessivamente allineate con le aspettative, raggiungendo per la precisione 35,7 x 22,9 x 1,5 centimetri, nonché uno chassis molto resistente che facilita l’utilizzo in mobilità, essendo uno dei più forti tra quelli attualmente in circolazione.