Di recente alcuni utenti di YouTube Premium e YouTubeMusic Premium hanno segnalato la presenza di annunci pubblicitari nonostante l’abbonamento attivo. Questo servizio è infatti concepito per offrire un’esperienza senza pubblicità, quindi il problema può generare confusione. Google ha chiarito la questione attraverso le sue pagine di supporto. In particolare l’ azienda ha annunciato che nonostante l’abbonamento, è possibile incontrare contenuti promozionali che non rientrano nella pubblicità tradizionale.

YouTube: cosa fare per evitare queste interruzioni?

Ad esempio, i creator di YouTube hanno facoltà di inserire promozioni o loghi integrati nei propri video, come accade spesso nei podcast o in recensioni di prodotti. Questi elementi, che includono loghi, link o informazioni su eventi e merchandising, non vengono eliminati per gli utenti Premium. Google specifica che si tratta di contenuti aggiunti dagli stessi creator. I quali non violano le politiche pubblicitarie della piattaforma ma possono risultare visivamente simili alla pubblicità.

Se gli annunci visualizzati non rientrano nelle eccezioni indicate, Google suggerisce alcune verifiche per assicurarsi che l’abbonamento Premium funzioni correttamente. Anzitutto, è importante controllare di aver effettuato il login con l’account su cui è attivo. Usare la modalità incognito o navigare su YouTube senza aver effettuato l’accesso può disabilitare i vantaggi di YouTube-Premium.

Altra raccomandazione riguarda i cookie, è essenziale infatti che non siano bloccati per YouTube. Da desktop, si può aprire il browser e controllare le impostazioni di gestione dei cookie, aggiungendo un’eccezione per youtube se necessario. Si può anche provare a fare il logout e rientrare, per risolvere eventuali problemi temporanei. Oppure verificare che l’abbonamento sia attivo. Se queste verifiche non risolvono il problema, vi consiglio di contattare l’assistenza Google, che può fornire un supporto specifico.

Ma non è tutto. Il gigante di Mountain View sta anche testando un abbonamento YouTube Premium “Lite,” pensato per ridurre gli annunci ma con un costo inferiore. Questa versione potrebbe presto diventare un’opzione intermedia per chi desidera meno pubblicità senza optare per la versione Premium completa.