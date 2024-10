Durante la presentazione del nuovo Snapdragon 8 Elite, Qualcomm ha annunciato un importante cambiamento riguardo la sua strategia sul tema degli aggiornamenti, che si prepara a diventare più duratura nel tempo. La società statunitense di ricerca e sviluppo ha infatti confermato che Snapdragon 8 Elite riceverà sino a 8 anni di aggiornamenti, andando quindi ad aprire alla possibilità che i più importanti produttori possano supportare i propri top di gamma per tantissimi anni, senza temere di ritrovarsi fra le mani un chip completamente abbandonato dalla casa madre.

Novità e longevità

A confermare la novità è stato direttamente l’SVP di Qualcomm, Christopher Patrick, che ha annunciato la novità proprio in occasione dello Snapdragon Summit. Christopher Patrick ha inoltre confermato quali saranno gli elementi che verranno aggiornati per 8 anni, ovvero tutti gli elementi presenti nel BSP, che includono i binari dei driver di basso livello, l’IDE e tutte le API necessarie al funzionamento del SoC con il sistema operativo Android. Ciò significa che i produttori dovranno continuare a lavorare alle singole creazioni per ogni dispositivo, ma ora potranno contare su un supporto di lungo periodo che gli permetterà di offrire sistemi di aggiornamento più intriganti per i propri clienti. Naturalmente non tutti i produttore avranno le risorse per garantire 8 anni di supporto per ogni smartphone, ma allo stesso tempo è chiaro che questa novità risulti molto importante per tutti i brand che hanno fatto del tema degli aggiornamenti uno dei loro capi saldi, a partire da Samsung che è stata tra le prime ad offrire 7 anni di aggiornamenti garantiti. In questa direzione, quindi, si inserisce Qualcomm, che con la presentazione del nuovo Snapdragon 8 Elite si conferma come uno dei punti di riferimento assoluti. Ora ci sarà da attendere per capire chi effettivamente sarà il primo produttore che annuncerà il supporto a 8 major update di Android.