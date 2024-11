A Verona si è verificato un fenomeno che da questi anni sta affliggendo la popolazione, cioè il furto delle batterie delle auto ibride. Queste batterie sono molto ricercate sul mercato poiché hanno svariati utilizzi non solo nel mondo automotive. Il furto si è verificato di notte e la mattina seguente a circa una decina di auto ibride mancava la batteria per far funzionare il motore elettrico.

Con l’ aumentare della produzione di vetture ibride, aumenterà questo tipo di fenomeno anche perché sono molto richieste sul mercato. Ovviamente si tratta di fenomeni che richiedono grandi abilità nel furto poiché il procedimento non è così veloce come sembra. Il problema quindi della velocità del furto sparisce quando ci sono ladri che sanno come smontarle. Per il momento sembra che i ladri si siano limitati a poche vetture dato che il tempo di smontaggio è più lungo del solito.

Auto ibride, furti sempre più frequenti

Il problema dei furti delle batterie è sempre più ricorrente poiché il mercato delle elettriche sta andando forte e le batterie sono componenti molto richiesti dagli acquirenti. Questo si verifica soprattutto nel mercato nero poiché vengono vendute a prezzi molti più alti del normale. Il fatto che queste batterie vengano utilizzate anche per altri scopi aumenta la loro fama e aumenta anche il furto. Infatti possono essere utilizzate anche come semplici accumulatori di energia. Le vetture sventrate spesso riportano danni non indifferenti che arrivano a qualche migliaio di euro. Per cui risulta essere anche molto costosa la riparazione di queste vetture. Un altro problema riguarda la sostituzione dato che, alcune vetture, non sempre hanno dei pezzi reperibili in poco tempo e a volte bisogna aspettare molto per un ricambio.

Per il momento non ci sono soluzioni a questo problema poiché non tutti hanno previsto questo tipo di fenomeno.