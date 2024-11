Come una truffa può fregare chiunque: il testo phishing è in mail

Un messaggio difficile da decifrare potrebbe essere arrivato in queste ore anche all’interno della vostra casella e-mail ma niente paura: basta solo stare attenti per non cascarci. Una truffa phishing agisce proprio in questo modo, ovvero facendo credere alle persone di aver sbagliato qualcosa o di dover intervenire in seguito ad alcune problematiche.

Truffa in corso: attenzione al finto rappresentate di blockchain.com

Questo in basso è un messaggio truffa, il quale fa credere alle persone di aver compiuto delle irregolarità nello scambio di monete virtuali. Ecco il messaggio:

“Buongiorno, sono Alex Richardson

Servizio cliente Blockchain.com

In collaborazione con Commissione Europea anche Consob stiamo facendo delle verifiche dell’attività del trading online con società truffaldine in merito al programma HERCULES 3 l’Attività svolta da parte sua in passato.

Abbiamo verificato che nell’ultimo periodo sono stati aperti dei conti a suo nome su vari Exchange di criptovalute e sono avvenuti dei movimenti di denaro per acquistare e vendere varie cripto con la motivazione investimenti online tramite i beneficiari esteri equivalente a cifre importanti.

Essendo movimenti particolari e di cifre di qualche migliaia di Euro avremo il bisogno di prendere un appuntamento telefonico con lei per poter bloccare o richiamare questi trasferimenti.

Chiediamo Gentilmente un appuntamento telefonico per maggiori informazioni

Per motivi di sicurezza stiamo analizzando e verificando per capire se è stata lei ad eseguire i movimenti in criptomonete o i bonifici tramite beneficiari esteri.

Nel caso non sapesse nulla in merito, possiamo dare tutte le informazioni necessaria.

In attesa di una sua risposta porgo

Cordiali Saluti”.

Sono proprio questi messaggi a mettere in crisi le persone, che puntualmente ci cascano credendo di avere torto in qualche modo. Chi veramente effettua scambi di monete virtuali, potrebbe caderci senza pensarci due volte. State quindi molto attenti e notate soprattutto un aspetto: probabilmente l’indirizzo e-mail del mittente non coinciderà con il dominio del sito per cui scrive.