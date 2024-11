Nell’ultima settimana, Bluesky ha registrato un boom di iscrizioni, con oltre 700.000 nuovi utenti che si sono uniti alla piattaforma, portando il totale a 14,5 milioni. La COO Rose Wang ha confermato questa crescita, evidenziando come la maggior parte dei nuovi arrivati provenga dagli Stati Uniti. Molti sembrano cercare un’alternativa a X, l’ex Twitter di Elon Musk, che sta affrontando critiche per alcune scelte di gestione. Di recente, sulla suddetta piattaforma infatti è stata introdotta una modifica alla funzione di blocco. Ovvero ora le persone possono vedere i post di chi li ha bloccati, pur senza possibilità di interagire. Questa decisione ha suscitato reazioni negative e spinto diversi iscritti verso Bluesky.

Bluesky sfida X: boom di iscritti e server messi alla prova

Anche alcuni fan di Taylor Swift e altri individui insoddisfatti dai cambiamenti su X hanno contribuito all’aumento delle iscrizioni. I recenti episodi di discorsi d’odio percepiti sulla piattaforma di Musk sono un altro fattore che ha portato molti a cercare spazi virtuali più sicuri e accoglienti. Tra cui appunto proprio Bluesky.

Questa crescita imprevista ha creato non pochi problemi alla nascente app. La quale ha dovuto fronteggiare difficoltà nella gestione dell’enorme e rapido traffico riscontrato. Ad ogni modo, nonostante i rallentamenti e i vari disagi, la piattaforma continua a guadagnare utenti e ad affermarsi come una valida alternativa. Questa situazione dimostra così come le scelte nella gestione dei contenuti possano avere un forte impatto sulla fedeltà delle persone. Una chiara dimostrazione di ciò è quello che sta accadendo ad X.

Insomma, grazie al suo modello decentralizzato, Bluesky sta guadagnando una reputazione come social media più sicuro e orientato alla community. L’interesse crescente suggerisce che il futuro dei social potrebbe risiedere in piattaforme più democratiche. Luoghi virtuali in cui gli individui possano avere un controllo maggiore e diretto sulla loro esperienza online.