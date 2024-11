Apple AirPods: i modelli del futuro saranno incentrati sulla salute

Tra i dispositivi più venduti, al di fuori della gamma iPhone, ci sono certamente gli AirPods che in casa Apple ormai rivestono un’importanza rilevante. Grazie alla loro qualità, alla loro form-factor e alle funzioni che mettono a disposizione degli utenti, questi auricolari sono probabilmente i più desiderati in assoluto, tenendo conto ovviamente di tutte le varianti disponibili.

Apple ha dunque fatto breccia nel cuore degli utenti con i suoi AirPods, e ora sembra pronta ad andare avanti con alcune novità. Stando a quanto detto da un informatore molto vicino alla casa di Cupertino, ovvero Ming-Chi Kuo, i futuri modelli di AirPods potrebbero trasformarsi ancor di più in strumenti essenziali per la gestione della salute. Per molti non sarà certamente una sorpresa: da qualche tempo è stato introdotto dall’azienda il monitoraggio dell’udito sugli AirPods Pro 2 con iOS 18.1.

AirPods ancora più al servizio della salute degli utenti: i piani di Apple per il futuro

Stando a quanto riportato in queste ore, il colosso di Cupertino starebbe valutando l’introduzione di sensori ancora più avanzati nelle sue cuffiette. Gli AirPods Pro 3 potrebbero misurare la temperatura corporea direttamente dall’orecchio, almeno stando alle parole di Mark Gurman, famoso giornalista di Bloomberg vicino al mondo Apple.

Apple ha già fatto passi da gigante nel settore salute, soprattutto con Apple Watch, che monitora la frequenza cardiaca e persino il sonno. Ora, l’idea di sfruttare anche gli AirPods per questo scopo sembra una diretta conseguenza. Kuo crede che, proprio come Apple Watch, anche gli AirPods possano diventare un “must” per chi tiene alla propria salute. E, considerando il loro successo, non sembra un’ipotesi lontana.

In definitiva, questi nuovi AirPods potrebbero diventare molto di più che semplici auricolari. Apple punta chiaramente a trasformarli in alleati quotidiani per il benessere, aggiungendo funzioni che vanno ben oltre l’ascolto della musica. Non resta che aspettare e vedere quali sorprese sono previste per il futuro dei celebri auricolari wireless.