Truffa con un messaggio che sembra reale ma non è Microsoft

Il web molto spesso può comportare tantissimi vantaggi ma allo stesso tempo anche diverse peripezie che possono abbattersi sugli utenti. Ovviamente in questi casi la colpa può essere della truffa di turno, la quale con il suo fare simile a quello di un amico, di un’azienda famosa o magari di una bella donna, può portare chiunque alla rovina. In basso trovate il messaggio e sembra essere un avviso ma che in realtà è solo un espediente.

La truffa che sta avendo luogo in queste ore è davvero incredibile, fate attenzione

È bastato un messaggio a far schizzare l’attenzione degli utenti, con un testo che sembrerebbe a primo impatto arrivare da Microsoft. In realtà non c’è nulla di reale in tutto questo, ma solo il tentativo di ingannare le persone, portandole a credere di dover fare qualcosa con il loro account messo in pericolo da un potenziale rischio. Come si può vedere nel messaggio in basso, la truffa cerca in ogni modo di far cliccare su un collegamento le persone, portandole a premere sulla voce “gestisci le tue app“.

“Account Microsoft

Nuova/e app ha/hanno accesso ai tuoi dati

MailerApp collegata all’account Microsoft felix__93@live.it.

Se non hai concesso questo accesso, ti preghiamo di rimuovere le app dal tuo account.

Gestisci le tue app

Puoi anche disattivare o cambiare dove ricevi le notifiche di sicurezza.

Grazie,

Il team dell’account Microsoft

Informativa sulla Privacy

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052“.

Per controllare il messaggio prima di compiere gesti che potrebbero risultare pericolosi, bisogna dare un’occhiata alla mail del mittente. Facendolo in questo caso, gli utenti si possono rendere conto che non si tratta assolutamente di Microsoft, ma di qualcuno che cerca di impersonare la famosa azienda di Redmond. Il messaggio si può leggere tranquillamente anche all’interno della propria casella di posta elettronica, a patto che non si vada a cliccare sui link presenti all’interno.