BMW Neue Klasse: il cambiamento verso l'elettrico è alle porte

BMW è pronta a trasformare radicalmente il suo comparto elettrico con la piattaforma Neue Klasse. La piattaforma sarà il fulcro, la base, dei suoi prossimi modelli. Il primo veicolo a sfruttare questa innovazione sarà il SUV iX3. Quando lo vedremo in azione? Alla fine del prossimo anno. Seguirà nel 2026 una berlina elettrica, quella che per molti sarà l’erede naturale della Serie 3, anche se potrebbe chiamarsi BMW i3. Un nome già noto per chi è appassionato del brand, vero? BMW ha infatti usato “i3” per la sua prima compatta elettrica. Tornerà a utilizzarlo per la nuova berlina? Beh, lo vedremo.

I test su strada della berlina elettrica della Neue Klasse sono già iniziati e le prime immagini spia svelano dettagli interessanti. Nonostante il pesante camuffamento, si nota un frontale che richiama il concept BMW Vision Neue Klasse, ma con linee più vicine ai modelli classici della casa bavarese. Le dimensioni dei doppi reni sono meno audaci rispetto ai recenti modelli, richiamando la sobrietà di un tempo. E il resto del design? Fari più tradizionali rispetto al concept, pinze dei freni blu e maniglie delle portiere a scomparsa confermano un’estetica moderna e discreta.

Tecnologia e Innovazione: la BMW Neue Klasse

Ma cosa rende unica questa piattaforma? La Neue Klasse promette grandi passi avanti non solo nel design, ma anche in tecnologia e prestazioni. BMW ha svelato l’introduzione del nuovo sistema Panoramic Vision, una sorta di head-up display avanzato che proietterà informazioni su tutta la larghezza del parabrezza. Immaginate di poter vedere in un’unica “superficie” ogni informazione utile non solo per il conducente, ma anche per i passeggeri. Sarà una vera esperienza condivisa in auto.

Quanto alla meccanica, sappiamo che ci saranno varianti con motori singoli e doppi, il che suggerisce una scelta fra modelli a trazione posteriore o integrale. BMW ha inoltre anticipato l’adozione di batterie a celle cilindriche di nuova generazione, che puntano a migliorare significativamente l’autonomia e i tempi di ricarica. BMW riuscirà con la Neue Klasse a dominare il mercato delle elettriche? I presupposti ci sono tutti e l’attesa cresce. Sarà davvero l’inizio di una nuova era? Lo si spera.