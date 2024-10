Torniamo a parlare del mondo dei motori con una casa automobilistica e soprattutto con un modello che sta attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di questo settore, parliamo di BMW M3.

Macchina davvero da urlo che sta conquistando tutto il mondo, se parliamo di prestazioni e qualità.

BMW M3, un gioiello?

Si sta parlando di una macchina che ormai è diventata una vera e propria icona. Gioiello della casa automobilistica tedesca che racchiude in se una anima che va liberata tutta in strada. Molti sono i dubbi che riguardano il suo futuro con l’elettrico, infatti di recente è arrivata la conferma che la BMW M3 non sarà solo elettrica ma anche a benzina.

Come confermato dal responsabile dello sviluppo della divisione ad alte prestazioni della stessa casa automobilistica, lo stesso modello endotermico avrà un sistema Mild Hybrid. Sorte molto diversa dalla nuova M5.

Il futuro dell’M5 sarà sicuramente direzionato verso il Plug-in con l’introduzione del powertrain, argomento che ha fatto sollevare di molto le critiche che si sono risolte con la crescita del suo peso. Quindi con la nuova BMW M3 si vuole trovare una soluzione endotermica senza un eccessivo peso.

Visto che di questo modello ne esisterà anche una versione elettrica, la stessa casa automobilistica si può permettere anche di una variante tradizionale. Con l’aggiunta del Mild Hybrid si ridurranno sicuramente le emissioni. Tecnologia che aiuterà anche il motore in fase di accelerazione la quale a quanto pare potrebbe arrivare a sfiorare i 600 CV.

Per quanto riguarda la nuova generazione della BMW M3 essa ritroverà parte nel vero e proprio discorso nel 2027.

Passando anche uno sguardo al modello elettrico essa dovrebbe essere fornita di un powertrain da 4 motori elettrici fino ad arrivare una potenza che sfiora i 1000 CV. Dati che sicuramente non passeranno inosservati dal punto di vista prestazionale.