Dopo mesi di attesa, è finalmente disponibile in Italia il cinturino a maglie color oro per Apple Watch. Un accessorio lanciato in occasione del debutto della Serie 10. Il cinturino, disponibile nelle misure 42 e 46 mm, può già essere ordinato sullo store online del brand. La versione da 46mm è compatibile anche con le casse da 44mm. Rendendola versatile per chi possiede un Apple Watch di generazioni precedenti. Chi desidera acquistarlo come regalo natalizio può contare su tempi di consegna che variano a seconda delle misure. Dal 5 al 12 dicembre per la versione da 46mm, mentre quella da 42mm arriverà tra il 19 dicembre e il 2 gennaio. Al momento, il cinturino dorato non è ancora disponibile per il ritiro nei negozi fisici Apple Store. Ma si prevede che entro poche settimane possa essere reperibile anche in queste sedi.

Apple Watch Series 10: materiali e prezzo, un lusso accessibile?

Il cinturino presenta una colorazione dorata che gli conferisce un aspetto elegante. Eppure, malgrado ciò, Apple ha scelto di realizzarlo in acciaio inossidabile 316L, anziché in oro o altri metalli preziosi. Il materiale, lo stesso utilizzato per i cinturini a maglie nelle colorazioni Ardesia e Naturale, assicura robustezza e durata. Qualità fondamentali per un accessorio soggetto a usura quotidiana. Il prezzo di 349€ per entrambe le dimensioni, ha però diviso l’opinione pubblica. Molti utenti ritengono che il costo sia alto, considerando che è vicino a quello di un Apple Watch di fascia base. D’altro canto c’è chi lo considera un accessorio di lusso destinato a un pubblico di nicchia che apprezza il legame tra tecnologia e stile. Altri ancora vedono il cinturino come un semplice gadget sovrapprezzato.

Insomma è chiaro che la scelta di Apple sembra indirizzata a chi desidera un tocco di eleganza nel proprio smartwatch senza rinunciare alla funzionalità. Questo cinturino rappresenta non solo un accessorio per il fitness e le notifiche, ma anche una dichiarazione di stile per chi ama esibire dettagli ricercati. Sembra quindi che Apple punti a fidelizzare una clientela abituata a ricercare accessori di tendenza e disposta a investire per distinguersi. Anche se questo significa affrontare un costo importante per un cinturino in acciaio anziché un orologio completo.