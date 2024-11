Con l’arrivo del Black Friday, TIM ha annunciato una promozione speciale per i suoi clienti di rete mobile, valida dal 13 novembre al 2 dicembre 2024. L’offerta, intitolata “Il secondo lo paghi la metà”, consente a chi acquista due prodotti a rate nei negozi TIM, di pagare il secondo al 50% del prezzo. Questa iniziativa si rivolge esclusivamente ai clienti di rete mobile e prevede che il primo articolo possa essere scelto liberamente. Mentre il secondo deve appartenere a un catalogo selezionato in cui vi sono determinati dispositivi scontati. Tra i prodotti in offerta vi sono smartphone come il Samsung Galaxy S24 FE, l’Honor 200 Lite 5G, e alcuni indossabili. Come i SamsungGalaxy Watch 7 Ultra e AppleWatch 10.

TIM: promo disponibile anche online con piani predefiniti

Nei negozi fisici, i clienti potranno usufruire della promozione acquistando due device tramite finanziamento TIMFin. L’offerta permette anche di combinare due finanziamenti distinti. Ma, come detto, il secondo prodotto deve essere comunque scelto tra quelli selezionati. Tale iniziativa è valida solo fino a esaurimento scorte. Quindi coloro che sono interessati sono invitati a cogliere l’opportunità il prima possibile.

Oltre alla possibilità di acquistare in negozio, l’offerta è estesa anche agli acquisti online tramite il sito ufficiale di TIM. In questo caso però, le persone non potranno scegliere liberamente i prodotti ma devono acquistare pacchetti predefiniti. Come ad esempio due Samsung Galaxy S24 FE, o un iPhone 16 insieme a un Apple Watch 10. La promozione online prevede lo stesso meccanismo di finanziamento TIMFin con tasso zero e senza anticipo, ma con piani a prezzo scontato. La loro disponibilità è riservata a tutti coloro che mantengono attiva una rete mobile per almeno 24 mesi o che sono titolari di una linea fissa.

Un’altra novità importante riguarda l’opzione TIM Club. Quest’ ultima dal 13 novembre ha visto un aumento del costo che è stato portato a 14,99€, e consente di accedere a sconti su alcuni servizi e ad offerte esclusive per i prodotti acquistati a rate. Ma, per chi acquisterà direttamente online, l’opzione è ancora gratuita.