Vodafone sbanca a novembre con due Silver fino a 150 GB

Il blasone di Vodafone è riconosciuto in tutta Europa e di certo su questo non ci sono misteri. Il provider che in Italia sta tornando a dominare, ci sta riuscendo con due offerte, quelle che fanno parte della stessa gamma dello scorso inverno. Sono di nuovo disponibili la Silver 100 e la Silver 150, pensate per chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali. Le due promozioni sono perfette per chi vuole un pacchetto completo di minuti, SMS e tanti gigabyte per navigare in internet, a prezzi contenuti.

Vodafone Silver: sono due le offerte, ecco fino a 150 GB a partire da 7,99€

Chi prende in esame la possibilità di scegliere la Silver 100, può avere a disposizione minuti illimitati per chiamare in Italia, 200 SMS e 100 GB di traffico dati in 4G, il tutto a soli 7,99 euro al mese. È l’ideale per chi usa spesso il telefono per chiamate e navigazione, senza avere necessità di molti SMS.

Silver 150 amplia ancora di più l’offerta: minuti illimitati, sempre 200 SMS, ma ben 150 GB di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 9,99 euro, e con questi gigabyte è perfetta per chi guarda video, ascolta musica o lavora anche da smartphone.

Per entrambe le offerte, il primo mese costa soltanto 5 euro. È un incentivo interessante, che permette di provare il servizio Vodafone con una spesa minima. E se si ha bisogno di più giga, Vodafone offre la possibilità di ottenere 50 GB aggiuntivi gratis ogni mese. Per farlo, basta attivare SmartPay, il servizio che ricarica automaticamente dal conto corrente. Questo garantisce che il rinnovo avvenga senza interruzioni e assicura gigabyte extra senza alcun costo aggiuntivo.

Le promozioni Silver 100 e Silver 150 sono riservate esclusivamente a chi cambia operatore provenendo da Iliad o da operatori virtuali, come Kena, Ho. Mobile e altri. Per attivare una delle due offerte è sufficiente recarsi in un negozio Vodafone, portando il numero da trasferire.