Bentley celebra il Remembrance Day con una speciale edizione della Bentayga EWB Mulliner. Quest’ultima è stata chiamata Remembrance Car, ed è stata ideata per rendere omaggio alle forze armate britanniche e commemorare l’80 anniversario del D-Day. Tale veicolo unico è stato realizzato in collaborazione con la rete BeReady, un’iniziativa di Bentley dedicata alla promozione di diversità e inclusione. Oltre che al supporto dei veterani e riservisti.

Bentley presenta una nuova versione della sua vettura

Esternamente, la Bentayga EWB Mulliner Remembrance Car presenta una livrea unica. Qui spiccano 80 papaveri rossi (simbolo del Remembrance Day) che adornano una mappa della Francia settentrionale. Tale elemento visivo è un tributo ai numerosi soldati caduti. Come spiega Robin Page, direttore del design di Bentley, ogni dettaglio della Remembrance Car è un richiamo alla memoria collettiva. Onorando la storia pur proiettandosi verso il futuro. La cura nel design è una testimonianza del profondo rispetto che Bentley nutre per le vicende che hanno plasmato il presente.

James Lynam, co-presidente di BeReady, ha sottolineato come il Remembrance Day rappresenti un momento importante di riflessione e rispetto per la rete e l’azienda. Quest’anno, per l’80 anniversario del D-Day, la collaborazione tra Bentley e BeReady ha voluto onorare i soldati che hanno affrontato pericolosi viaggi durante i conflitti. Traducendo tale rispetto in un design potente e immediato.

Il viaggio della Bentayga Remembrance Car ha attraversato il Regno Unito, fermandosi in luoghi simbolici di memoria e raccoglimento. Durante il fine settimana, è stata una delle protagoniste della Race of Remembrance, evento organizzato ad Anglesey da Mission Motorsport per commemorare i veterani. L’auto è tornata presso la sede Bentley a Crewe, dove si svolge un momento di riflessione. Inoltre, il SUV sarà esposto agli His Majesty’s Lord-Lieutenant of Cheshire Awards, occasione che rinnova l’impegno di Bentley nel celebrare e onorare il coraggio delle forze armate.