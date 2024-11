Vodafone ha due offerte: le Silver battono Iliad con 200 GB

L’obiettivo che Vodafone si era prefissata per questo mese di novembre era battere la concorrenza e con questi prezzi ci può riuscire. Si tratta di quelli appartenenti alle offerte Silver che infatti sono tornate disponibili con tutti i loro contenuti migliori.

Stiamo parlando di soluzioni mobili che possono interessare veramente a tutti, anche se sono limitate solo ad alcuni utenti. Il principale target che l’azienda si è prefissata è quello di mettere a disposizione di chi scegliere soluzioni in questione minuti, messaggi e tanti giga.

Vodafone: nascono le nuove Silver con prezzi ottimi e fino a 200 giga

La prima offerta di cui parlare oggi è sicuramente la Silver 100. Questa al costo di 7,99€ al mese, offre minuti illimitati, 200 SMS e ben 100 GB di traffico dati in 4G. Per chi invece necessita di un volume di dati maggiore, Vodafone propone la Silver 150, che amplia il traffico dati a 150 GB mensili in 4G a un prezzo di 9,99€ al mese, mantenendo lo stesso pacchetto di minuti illimitati e 200 SMS. Una nota interessante per chi sceglie queste offerte è che il costo del primo mese è di soli 5€, un incentivo per provare la rete Vodafone.

Per chi desidera avere ancora più dati a disposizione ogni mese non c’è problema. Vodafone infatti ha deciso anche questa volta di mettere a disposizione una possibilità interessante. Si possono aggiungere gratuitamente 50 GB extra semplicemente attivando il servizio SmartPay. Per tutti coloro che non lo conoscessero, questo permette di impostare la ricarica automatica direttamente dal conto corrente, garantendo comodità e tranquillità. Con SmartPay attivo, l’offerta Silver 100 passa a 150 GB totali, mentre la Silver 150 arriva a un totale di 200 GB mensili, consentendo un’ampia flessibilità di utilizzo per navigare, guardare video e rimanere sempre connessi.

Come accade in genere, Vodafone destina a queste offerte solo agli utenti che provengono da gestori virtuali e da Iliad. Sono questi i gestori contro cui il provider anglosassone vuole andare.