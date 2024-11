Ovviamente, quando parliamo di operatori telefonici, quello che viene in mente a tutti per antonomasia nel nostro territorio italiano è sicuramente TIM, il provider nazionale risulta infatti il più famoso e longevo presente sul suo italiano e da tantissimi anni ormai offre tantissime possibilità sia per la casa che per il campo mobile, parliamo infatti di promozioni pensate per tutti che uniscono sia la connettività Internet che la telefonia.

Il provider in questione tra l’altro ha come punto di forza la possibilità di offrire promozioni in combinazione che uniscono sia offerte per la casa che offerte mobile a prezzi scontati nel caso si decida di attivare entrambe, proprio recentemente TIM ha aggiornato il proprio catalogo di offerte con delle nuove opzioni dedicate al comparto mobile per chi ha già TIM in casa, scopriamo insieme di che promozione si tratta e le sue caratteristiche.

Tim per chi ha già un abbonamento casa

La promozione in questione è dedicata a coloro che hanno già una promozione Attivata sulla linea fissa di casa e desiderano attivare anche una promo mobile, nello specifico si tratta di una promo che include la portabilità del numero e garantisce a soli 9,99 € al mese minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e gigabyte di traffico Internet illimitati in 5G Ultra.

Ovviamente attivandola dovrete effettuare la portabilità in favore di team, ma poi avrete tutte queste possibilità a disposizione, ovviamente il pagamento della promozione sarà direttamente addebitato sul conto corrente tramite il quale pagate anche la promozione attivata in casa.

Ovviamente si tratta di una promo davvero conveniente per coloro che hanno team già in casa dal momento che offre delle caratteristiche uniche poiché le promozioni con il traffico Internet illimitato sono davvero una rarità nel mercato attuale e la connettività in 5G è un plus che garantisce delle prestazioni in termini di the upload davvero uniche.