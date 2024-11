Amazon mette a disposizione degli utenti una nuova ottima offerta applicata direttamente sul notebook Lenovo, in particolare il modello Lenovo IdeaPad Slim 3, un dispositivo che presenta un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione 1920 x 1080 pixel, e soprattutto un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, affiancato dalla presenza di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

E’ un prodotto adatto all’incirca a tutti, non propriamente pensato per l’editing fotografico o il montaggio video, essendo comunque dotato di una scheda grafica integrata, montata quindi direttamente sulla scheda madre, dalle prestazioni che potremmo definire altalenanti. Il sistema operativo resta essere Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software che potrebbero andare a modificare l’esperienza finale e complessiva.

Notebook Lenovo in promozione su Amazon

Il notebook Lenovo viene proposto ad un prezzo estremamente conveniente su Amazon, proprio per la sua capacità di avvicinare gli utenti al suo acquisto rispetto al listino iniziale di 699 euro. La spesa che oggi sarà necessario sostenere sarà di 529 euro, con un risparmio di quasi 170 euro, in modo da assecondare perfettamente tutte le singole necessità. Ordinatelo premendo il seguente link.

Sul frame si possono trovare tantissimi connettori differenti che riescono ad ampliare al massimo l’usabilità del singolo prodotto, essendo disponibili 2 porte USB 3.2 Gen1, una USB-C 3.2 Gen 1 (con supporto a Power Delivery, DisplayPort 1.2 e trasferimento dati), per finire ovviamente con la classica HDMI. Lo stesso dispositivo integra un lettore di impronte digitali, per facilitare l’accesso direttamente al sistema, riducendo al massimo la necessità di utilizzo di un PIN fisico. La tecnologia Dolby Audio, infine, riesce a restituire una qualità complessiva decisamente superiore al normale, in termini di dettaglio e di nitidezza generale.