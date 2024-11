Acquistare una friggitrice ad aria è quasi d’obbligo nel 2024, essendo uno dei prodotti più amati e richiesti dal pubblico, date le sue ottime prestazioni. Per chi non la conoscesse, parliamo in parole povere di un piccolo fornetto che può raggiungere temperature di circa 210 gradi, che sfrutta la tecnologia “ad aria” per cuocere più rapidamente le pietanze, fornendo un uguale livello di croccantezza (o simile più che altro) a ciò che si otterrebbe con la frittura, senza però l’utilizzo di grassi di alcun tipo. Uno dei produttori di maggior successo è sicuramente Philips, ed il modello HD9280/90 ne è la più fulgida espressione.

Trattasi di una friggitrice ad aria XL, della serie Essential, che ha una capacità complessiva di 6,2 litri. Il prodotto è perfettamente in grado di collegarsi alla rete WiFi, per il controllo da remoto o dallo smartphone, come anticipato sfrutta la tecnologia Rapid Air per la cottura senza olio o grassi. Il sistema di controllo si affida direttamente ad un’area di sensibilità posta anteriormente, dove trovano posto numerosi pulsanti, per la selezione di una delle tante modalità di cottura predefinite, ma anche la selezione del tempo di cottura e della temperatura stessa.

Friggitrice ad aria Philips: l’offerta migliore su Amazon

La friggitrice ad aria di casa Philips, essendo comunque un marchio molto conosciuto in tutto il mondo, non ha un prezzo economico, difatti può essere acquistata di listino a 169 euro. In questi giorni Amazon ha deciso di applicare una forte riduzione della spesa finale da sostenere, con uno sconto effettivo del 41%, sino a scendere a soli 99,99 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

