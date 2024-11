Dopo l’aggiornamento a One UI 6.1.1, diversi smartphone Galaxy S23 hanno presentato delle problematiche. Gli utenti Samsung coinvolti hanno riscontrato un netto peggioramento della qualità audio. Secondo quanto riportato l’audio, precedentemente chiaro e incisivo, ora risulta metallico e confuso. Tale cambiamento ha spinto numerosi utenti a condividere la loro esperienza negativa su piattaforme come Reddit.

Ciò per cercare conferma dell’anomalia e confrontandosi con altri fruitori affetti dallo stesso problema. Anche il canale ufficiale dell’app Members è stato invaso da segnalazioni. In un primo momento, Samsung ha risposto minimizzando la situazione. L’azienda ha negato l’esistenza di un problema significativo. Le cose sono cambiate a seguito del crescente malcontento tra gli utenti e delle numerose discussioni nei canali ufficiali.

One UI 6.1.1. causa problemi ad alcuni smartphone

Considerando la situazione createsi, Samsung ha riconosciuto il problema, attribuendolo a una modifica apportata da Dolby nella versione della loro libreria Dolby Atmos. Nel dettaglio, con l’arrivo di One UI 6.1.1. si è passati dalla versione 3.10 a quella 3 .12. Una modifica pensata per migliorare il supporto al 360 Audio, ma che ha avuto un impatto inatteso sulla qualità sonora per alcune modalità audio.

Un portavoce di Samsung ha spiegato che l’azienda è in contatto con Dolby. Quest’ultima sta lavorando a una versione aggiornata per risolvere il problema. Nel frattempo, l’azienda coreana ha chiesto agli utenti di avere pazienza. Inoltre, li ha rassicurati sul fatto che sono in corso valutazioni per migliorare l’esperienza audio.

Tale problematica ha scatenato discussioni sull’effettivo rapporto tra aggiornamenti e reale miglioramento delle prestazioni. Inoltre, ha portato alcuni utenti a domandarsi se i cambiamenti frequenti siano sempre necessari. O se, in taluni casi, possano causare più inconvenienti che benefici. Al momento, Samsung è al lavoro per risolvere la situazione con l’aggiornamento One UI 6.1.1., promettendo un ritorno alla qualità audio a cui i possessori dei Galaxy S23 erano abituati.