Apple sta progettando il lancio di un nuovo dispositivo “intelligente”. Si tratta di una videocamera di sorveglianza. A riportare l’informazione è stato il noto Ming-Chi Kuo. Noto per le notizie, quasi sempre certe, sull’azienda di Cupertino. Oltre alla videocamera, Apple sembra lavorare anche ad una nuova versione degli AirPods. Quest’ultimi dovrebbero essere dotati di funzionalità innovative legate alla salute.

Nel dettaglio, la videocamera sembra ancora in fase iniziale. Ciò significa che la produzione di massa non dovrebbe avere inizio prima del 2026. Dunque, il lancio sul mercato potrebbe avvenire nella seconda metà di quell’anno. O, più probabilmente, nel 2027.

Apple lavora ad un nuovo dispositivo per la sorveglianza

L’obiettivo dell’azienda di Cupertino è di raggiungere un determinato volume di vendite. Quest’ultimo dovrebbe aggirarsi intorno a decine di milioni di unità. Al momento, i dettagli tecnici sono scarsi. Eppure, sembra che la videocamera sarà dotata di connettività wireless. Inoltre, sarà integrata con l’intelligenza artificiale di Apple. Sarà anche compatibile con Siri.

Apple, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe inoltre lanciare un display smart già nel 2025. Segno che la società intende entrare in modo più deciso nel mercato della smart home. Con l’introduzione di tale nuovo display e della videocamera, l’azienda sembra pronta a colmare il divario e a competere con altri giganti del settore come Amazon e Google.

Per gli AirPods, Kuo lascia intendere che quest’ultimi avranno capacità avanzate di monitoraggio della salute. Anche se non vengono specificati quali parametri saranno rilevati. Gli AirPods potrebbero includere sensori per rilevare il battito cardiaco. Inoltre, ci saranno altri dati biometrici. La rilevazione avverrà durante gli allenamenti o nell’uso quotidiano. Le funzioni di monitoraggio della salute rappresentano un’evoluzione per gli AirPods. Quest’ultimi potrebbero diventare uno strumento per l’assistenza alla salute. La loro data di lancio è prevista per il 2026. La produzione dovrebbe essere affidata a Goertek. Ovvero la stessa società cinese incaricata di realizzare la videocamera di sorveglianza.