Samsung ha iniziato a distribuire la One UI 6.1.1 anche al di fuori della Corea del Sud, ampliando il rollout per diversi dispositivi. Inizialmente lanciata sui Galaxy S24, l’aggiornamento ora è disponibile per altri modelli in diversi mercati, incluso quello europeo. L’aggiornamento porta con sé molte delle novità attese prima del rilascio della One UI 7.0, il cui lancio sembra essere stato posticipato.

In particolare, il rollout in Italia riguarda i pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, oltre alla serie Galaxy Tab S9. La distribuzione è stata confermata per entrambi i modelli di smartphone pieghevoli, mentre per il Galaxy Z Fold5 è probabile che l’aggiornamento venga rilasciato a breve. Anche la serie Galaxy S23 ha iniziato a ricevere la One UI 6.1.1 in Europa, con numerose segnalazioni da diversi paesi.

Quali sono le build associate?

Le build associate a questo aggiornamento sono diverse a seconda del dispositivo. Per il Galaxy Z Flip5, le versioni sono F731BXXU3DXH9, F731BOXM3DXH9 e F731BXXU3DXH9. La serie Galaxy S23 riceve invece le build S911BXXU6CXH7, S911BOXM6CXH7 e S911BXXU6CXH7, mentre i Galaxy Tab S9 ottengono la versione X916BXXU4BXHB.

Una delle novità principali dell’aggiornamento per il Galaxy Z Flip5 è l’introduzione degli sfondi Galaxy AI per lo schermo esterno, una funzione precedentemente disponibile solo per il Galaxy Z Flip6. Inoltre, il modello Z Flip5 eredita la possibilità di visualizzare uno sfondo personalizzato in modalità Always On Display, anche se per un massimo di cinque secondi.

Il changelog dell’aggiornamento è particolarmente ricco e potrebbe includere anche miglioramenti precedenti, trattandosi di un aggiornamento cumulativo. Tra le novità più rilevanti ci sono miglioramenti all’intelligenza artificiale Galaxy AI, nuove funzionalità per Samsung Health, e miglioramenti alla produttività, come la gestione avanzata dei file e delle finestre multiple. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili, dove potrete trovare tutte le informazioni del caso a portata di mano.