Multe stradali in aumento dal 2025: il rischio è alto

Prendere una multa non è mai simpatico e molto spesso comporta anche un esborso importante di soldi. Tutto ciò potrebbe tergiversare da un momento all’altro, più precisamente dal prossimo mese di gennaio del 2025. Stanno a quanto riportato infatti potrebbe esserci un aumento delle multe stradali, le quali si ritroverebbero a subire un incremento dovuto all’adeguamento biennale imposto dal Codice della Strada.

Questo prevede l’allineamento delle sanzioni all’inflazione, prendendo in esame il calcolo dei dati ISTAT.

Multe in aumento dal 2025: il pericolo di incremento è dovuto all’inflazione

La crescita potrebbe essere attorno al 10%, una percentuale che, a prima vista, sembra piccola ma che fa la differenza quando si tratta di multe già costose. Per esempio, chi supera i limiti di velocità di 10-40 km/h potrebbe pagare qualche decina di euro in più rispetto a ora. Il motivo di questo adeguamento è semplice: mantenere le multe in linea con il costo della vita, così da renderle ancora un disincentivo efficace.

Alcuni gruppi di consumatori però si sono già fatti sentire, contestando il peso di questi aumenti in un momento in cui molte famiglie devono affrontare rincari in tanti settori, dall’energia al cibo. Secondo loro, invece di puntare tutto sulle sanzioni, sarebbe più utile investire in campagne educative e iniziative di prevenzione. Così si potrebbe agire alla radice, prevenendo le infrazioni e riducendo i rischi sulle strade, senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini.

Anche il Ministero dei Trasporti ha difeso l’adeguamento, sottolineando come le sanzioni più elevate servano a ricordare agli automobilisti l’importanza di rispettare le regole. Tuttavia, la proposta di alcune associazioni è di prevedere delle agevolazioni per categorie economicamente più fragili, come i pensionati e i disoccupati.

Per ora, non c’è ancora nulla di definitivo: si dovranno aspettare gli aggiornamenti ufficiali sull’inflazione e un eventuale decreto. In ogni caso, questa notizia è un promemoria per chi guida: rispettare le regole fa bene alla sicurezza, e presto potrebbe anche risparmiare qualche soldo.