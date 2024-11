Diversi utenti hanno riscontrato un fastidioso problema quando cercando di sincronizzare i segnalibri tra Samsung Internet e Chrome. Il problema sembra riguardare l’apposita estensione. Quest’ultima, infatti, non funziona più. Il malfunzionamento si verifica quando gli utenti tentano di accedere alla funzionalità di sincronizzazione. Nello specifico, dopo aver effettuato il login con il proprio account Samsung. Dopo l’accesso, Chrome porta gli utenti sul sito samsungInternet.com. Ed è proprio qui che si presenta il malfunzionamento. Quest’ultimo, infatti, non risulta più essere proprietà di Samsung. Ma cosa è successo?

L’estensione Samsung Internet bloccata su Chrome

Il dominio in questione è stato messo in vendita attraverso Sedo. Ciò fa pensare che il team di Samsung Internet possa aver dimenticato di rinnovare il dominio in tempo, causando l’interruzione dell’estensione per Chrome. Non è ancora chiaro da quanto tempo l’estensione non sarà operativa. Per coloro che utilizzano frequentemente la sincronizzazione dei segnalibri tra i due browser, tale inconveniente può rappresentare un problema importante.

È importante sottolineare che c’è ancora una possibilità. Samsung potrebbe riacquistare il dominio e ripristinare l’estensione. Risolvendo in questo modo il disguido. Nel frattempo, l’assenza di questa funzionalità potrebbe spingere gli utenti a cercare soluzioni alternative. Come l’utilizzo di altri servizi di sincronizzazione o browser, per mantenere la propria esperienza web coerente su diversi dispositivi.

È interessante notare come, mentre Samsung è alle prese con questa problematica, Google Chrome continua a evolversi. A tal proposito, l’azienda di Mountain View ha implementato la sincronizzazione automatica dei gruppi di schede su dispositivi Galaxy. Funzione che migliora notevolmente l’esperienza utente su piattaforme diverse. Inoltre, sono in fase di sviluppo nuove funzionalità di design, come la possibilità di spostare la barra degli URL nella parte inferiore dello schermo nella versione mobile.

La continua collaborazione tra Samsung e Google rimane un punto di forza per gli utenti dei dispositivi delle rispettive aziende. La sinergia tra i due colossi tecnologici ha infatti portato a numerose migliorie in passato. Non resta che aspettare e sperare che il recente disguido possa essere risolto nel miglior modo possibile.