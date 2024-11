Iliad ha lanciato la sua nuova offerta “Giga 180”, rivolta agli utenti che desiderano un ampio pacchetto di dati e servizi a un prezzo fisso. La proposta include 180 GB di traffico dati in 5G, insieme a minuti e SMS illimitati, il tutto a 9,99 euro al mese. Caratteristica distintiva dell’offerta Iliad è la promessa del prezzo “per sempre”, senza rimodulazioni o costi nascosti che spesso contraddistinguono altre compagnie. Inoltre, gli utenti possono completare la procedura di attivazione della SIM, il cui costo è di 9,99 euro, interamente online.

Iliad e la tranquillità del prezzo fisso

Rimanendo fedele alla propria politica, Iliad offre anche la possibilità di cambiare operatore in qualsiasi momento senza alcun vincolo contrattuale. Questo approccio, insieme alla trasparenza del prezzo fisso, rappresenta uno dei principali punti di forza dell’offerta Giga 180, che permette così di evitare sorprese in bolletta o variazioni improvvise dei costi, che spesso causano disagio tra gli utenti di altri operatori.

Per chi desidera passare a Iliad, Giga 180 rappresenta quindi un’opzione solida, con 180 GB per navigare su rete 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili. In assenza di copertura 5G o di un dispositivo compatibile, la navigazione passa automaticamente su reti 4G o 4G+, mantenendo comunque una buona esperienza di utilizzo. Iliad garantisce anche la continuità dell’offerta per chi viaggia all’interno dell’Unione Europea: in roaming si può infatti contare su minuti e SMS illimitati e su un pacchetto dedicato di 11 GB di dati. Al di fuori dell’Unione Europea, sono invece inclusi minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, rendendo l’offerta vantaggiosa anche per chi ha necessità di comunicare con l’estero.

L’offerta Giga 180 include inoltre servizi come Hotspot, segreteria telefonica, il servizio “Mi richiami”, controllo del credito residuo e supporto per la tecnologia VoLTE. Iliad garantisce anche la possibilità di portare il proprio numero in modo rapido e semplice.