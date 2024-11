Black Friday Amazon: in arrivo 11 giorni di offerte, le date

È quasi arrivata la settimana del Black Friday su Amazon, e quest’anno, dal 21 novembre al 2 dicembre, ci aspettano sconti interessanti su tantissimi prodotti, fino al 35%. Questo periodo è perfetto per chi vuole approfittare delle offerte per il Natale o semplicemente trovare qualcosa di utile e risparmiare. Su Amazon.it ci saranno promozioni in diverse categorie, come elettronica, casa, giochi e tanto altro.

In più, Amazon ha organizzato un evento speciale a Milano: il “Black Friday Universe”, uno spazio pop-up aperto dal 26 novembre al 1 dicembre in via De Cristoforis 1. Immagina di entrare in un piccolo mondo Amazon tutto dedicato agli sconti e alle idee regalo natalizie, con aree allestite in stile “galassia” dove scoprire novità e offerte. È un’occasione unica per chi vuole fare shopping dal vivo e magari trovare un regalo speciale in un’atmosfera festosa.

Amazon, il Black Friday porterà tantissimi prodotti in sconto

Tra i prodotti in offerta al Black Friday, spiccano i dispositivi Amazon come Echo e Fire TV, ma anche articoli di uso quotidiano di brand noti come Oral-B e Swiffer. E per chi ama l’artigianato italiano, Amazon propone una vetrina con prodotti delle piccole imprese locali, perfetti da regalare o da tenere per sé.

I clienti Prime potranno godere di consegne veloci e flessibili, con l’opzione di ritiro anche nei Locker o nei Counter. Per chi ha Alexa, ci sono anche funzioni che permettono di chiedere aggiornamenti sulle offerte direttamente dall’assistente vocale.

Come tutti sanno, con le tante categorie e possibilità, la settimana del Black Friday su Amazon offre a tutti l’opportunità di fare shopping in modo semplice e conveniente. Basta ormai solo attendere in quanto manca circa una settimana alla partenza. Il consiglio è quello di attendere l’inizio e di acquistare i prodotti desiderati proprio in quei giorni. I regali di Natale saranno un’ottima soluzione: il reso infatti è stato esteso fino al 31 gennaio anche per i prodotti acquistati in questo periodo.