Amazon estende il periodo di reso: compra ora, restituisci fino al 31 gennaio 2025

Gli amanti degli acquisti su Amazon potrebbero trarre grandi benefici con l’arrivo del mese di novembre. La piattaforma e-commerce mette sempre a disposizione le sue migliori offerte ma questa volta c’è un colpo da maestro che ormai arriva con cadenza annuale: esattamente come è accaduto durante gli anni precedenti, anche questa volta Amazon estende il periodo di reso.

Questo significa che si potrà andare ben oltre i soliti 14 o 30 giorni che il colosso prevede in genere. Più precisamente sarà possibile restituire ogni articolo acquistato fino al 31 gennaio 2025. Tutto quello che gli utenti acquisteranno dunque a partire dall’1 novembre 2024 fino al 25 dicembre 2024, potrà essere restituito con più giorni di attesa.

Amazon aumenta il periodo utile per il resto: ecco la possibilità di arrivare fino al 31 gennaio 2025

Questo cambiamento offre grande flessibilità, specialmente per chi sta già pensando ai regali di Natale o vuole approfittare delle offerte del Black Friday senza temere complicazioni se dovesse cambiare idea. Si tratta di un arco temporale di tre mesi che permette agli utenti di organizzarsi meglio e garantisce la possibilità di effettuare cambi o restituzioni con estrema comodità.

Cioè però un aspetto che risulta differente rispetto agli altri e riguarda tutte le categorie dell’elettronica in generale. Chiunque dovesse acquistare infatti qualsiasi dispositivo tra smartphone, computer e componenti dedicati, videogiochi, monitor, videocamere e tutto ciò che gravita in questo ambiente, potrà effettuare il solito reso entro 14 giorni o potrà spingersi fino al 15 gennaio 2025 ma in quel caso le condizioni del prodotto dovranno essere le stesse in cui questo è stato ricevuto.

Tutte le informazioni sui tempi di reso esteso sono visibili nella pagina del prodotto, sotto il prezzo di vendita, e nella sezione ordini, sopra la voce “compralo di nuovo“. Vale la pena notare che l’estensione del reso si applica sia ai prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon sia a quelli venduti da terzi.