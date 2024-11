Google combatte malware e chiamate scam con due nuove misure di sicurezza

Il pericolo è sempre dietro l’angolo quando si utilizza uno smartphone ed è per questo che bisogna correre ai ripari in maniera preventiva. Google accompagna gli utenti Android verso la sicurezza introducendo molto spesso degli aggiornamenti dedicati.oggi si parla di due nuove funzionalità che vanno a proteggere ulteriormente gli utenti da due problematiche ricorrenti: le truffe telefoniche e le applicazioni pericolose.

La prima delle due novità si chiama Scam Detection mentre la seconda è legata a Google Play Protect con i rilevamenti in tempo reale. L’obiettivo è quello di ridurre sensibilmente i rischi di far cadere gli utenti in una truffa o di installare delle applicazioni dannose.

Android aumenta la sicurezza: Google Play Protect ora può rilevare tutto in tempo reale

Con Scam Detection, l’app Telefono di Google sfrutta l’intelligenza artificiale per capire se una chiamata è sospetta. Se, ad esempio, qualcuno chiama fingendo di essere la banca dell’utente e gli chiede di fare subito un bonifico, Scam Detection riconoscerà il pericolo. Se la funzione individua una truffa, avviserà con segnali visivi, sonori e tattili. Per usarla, basta attivarla nelle impostazioni dell’app Telefono; al momento, è disponibile per chi ha un Pixel 6 o successivi e partecipa alla versione beta negli Stati Uniti.

La seconda novità da parte di Google Play Protect consiste nel rilevamento in tempo reale e controlla le app per vedere se sono sicure. Questa funzione verifica le autorizzazioni e il comportamento delle applicazioni. Se un’app sembra pericolosa, avverte subito, permettendo di intervenire prima che possa causare danni. Questo è utile soprattutto contro lo stalkerware, un tipo di software che raccoglie informazioni personali senza consenso. Al momento, questa protezione è attiva su Pixel 6 e modelli successivi e sarà presto disponibile per altri dispositivi Android.

Ogni anno, truffe come queste causano enormi perdite a livello globale. Con queste nuove funzionalità, Google mira a rendere Android più sicuro, dando agli utenti strumenti pratici per proteggersi da minacce sempre più sofisticate.