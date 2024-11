Apple sta lavorando ad un nuovo progetto, Riguarda un nuovo “display domestico intelligente” progettato per integrare funzionalità avanzate in un formato compatto. Tale dettaglio gli permetterà di adattarsi ai vari ambienti della casa. Suddetto dispositivo, attualmente in fase di sviluppo, potrebbe presentarsi con uno schermo di forma quadrata, le cui dimensioni equivalgono a quelle di due iPhone vicini. La base inclinata di tale schermo è ispirata al design distintivo dell’iMac G4, un modello iconico del 2000. Si ipotizza che la base possa anche ospitare altoparlanti integrati, trasformando di fatto il dispositivo in una sorta di HomePod con schermo.

Apple: arriva un nuovo display smart

Il dispositivo sarà caratterizzato da un sistema operativo che potrebbe chiamarsi HomeOS. Quest’ultimo sarà fondamentale nella gestione della casa intelligente. HomeOS potrebbe offrire un’interfaccia user-friendly che faciliterà l’utilizzo di applicazioni come FaceTime, Note e Calendario. Inoltre, sarà in grado di consentire la fruizione di contenuti multimediali. Tale sistema operativo, basato sull’attuale tvOS, permetterà una connessione fluida e interattiva.

Un aspetto cruciale della strategia dell’azienda di Apple riguarda la compatibilità con diversi sistemi. Fino ad ora, uno dei principali limiti dell’ecosistema di Cupertino era la mancanza di compatibilità con prodotti di altre marche. In particolare, quelle non supportate da HomeKit. L’azienda ha deciso di integrare il protocollo Matter, sviluppato in collaborazione con Amazon e Google. Quest’ultimo promette di rendere i dispositivi Apple interoperabili con una vasta gamma di accessori e tecnologie esterne. Suddetto cambiamento rappresenta un’opportunità per l’azienda di Cupertino di attrarre un pubblico più ampio e diversificato.

In aggiunta, si prevede che il nuovo display intelligente includa anche supporto per Apple Intelligence. Tale tecnologia avanzata permetterà ai dispositivi di interagire con l’ambiente circostante. Grazie all’intelligenza artificiale, il display sarà in grado di riconoscere gli utenti. E non solo. Offrirà la possibilità di gestire in automatico le funzioni domestiche e integrarsi senza soluzione di continuità con altre applicazioni e accessori.