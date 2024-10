Apple ha lanciato un aggiornamento firmware per i suoi AirPods Pro 2, introducendo nuove funzionalità per la salute dell’udito. Tutte compatibili sia con la versione USB-C che con quella Lightning. Questo firmware 7B19 sostituisce il precedente 7A305 e offre innovazioni come il Test dell’Udito. Ma anche la Modalità Apparecchio Acustico e la Protezione Uditiva. Grazie a queste novità, gli auricolari possono svolgere un ruolo simile a quello di un apparecchio acustico per chi presenta un calo lieve o moderato nell’ udito. Tale aggiornamento fa parte di una strategia più ampia di Apple volta a migliorare il benessere uditivo degli utenti. In che modo? Offrendo loro strumenti utili direttamente integrati nei dispositivi.

AirPods Pro 2: disponibilità limitata per le nuove funzioni uditive

Tra le principali funzioni c’è il Test dell’Udito, che simula un esame audiometrico tipico degli studi audiologici. Disponibile per chi ha almeno 18 anni, consente di monitorare la capacità uditiva attraverso una valutazione dettagliata e scientificamente validata. La Modalità Apparecchio Acustico, invece, potenzia i suoni ambientali e l’audio multimediale. Come chiamate e musica, adattandoli alle esigenze di chi avverte una perdita uditiva. Infine, la Protezione dell’Udito riduce il rischio di danni sonori, monitorando il livello di esposizione ai rumori esterni. Una misura pensata per preservare la salute a lungo termine.

Al momento, le nuove funzionalità per la salute dell’udito non saranno accessibili a tutti a livello mondiale. La distribuzione è infatti limitata agli Stati Uniti e al Canada. Stati dove Apple ha già ottenuto l’approvazione della FDA per il riconoscimento degli AirPods Pro 2 come apparecchi acustici “di grado clinico”. L’azienda di Cupertino si trova ora in attesa di autorizzazioni analoghe in altre nazioni. Poiché ogni paese ha normative specifiche che disciplinano i dispositivi medici e di assistenza uditiva.

Per aggiornare automaticamente il firmware, gli AirPods Pro2 devono essere nella loro custodia di ricarica. Oltre che essere collegati a una fonte di alimentazione e posizionati entro il raggio Bluetooth di un dispositivo Apple connesso a una rete Wi-Fi. Anche se non è possibile forzare l’aggiornamento manualmente, si può controllare la versione installata accedendo alle Impostazioni Bluetooth di iPhone o iPad. L’ azienda punta così a rivoluzionare il mercato degli auricolari. Ampliando l’uso degli AirPodsPro 2 verso un ambito sanitario, per un’esperienza d’ascolto migliore e su misura.