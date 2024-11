Vodafone Silver 100 e 150: offerte speciali per chi arriva da Iliad e virtuali

Sarebbe complicato mettere in difficoltà un gestore forte come Vodafone in questo periodo siccome dispone delle migliori offerte mobili. Non è un mistero il fatto che anche in Europa sia visto come uno dei migliori, con promozioni che vanno avanti negli anni modificando il loro prezzo e diventando sempre più appetibili.

A tal proposito oggi si deve parlare di due offerte che Vodafone ha rilanciato, pensate espressamente per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali. Al loro interno c’è una grande quantità di giga e inoltre c’è un mese in promozione.

Silver 100 con 100 GB a soli 7,99€ al mese

Chi non conosce la famosa Silver 100, deve assolutamente dargli uno sguardo. Questa infatti offre minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 GB di traffico dati in 4G, tutto al costo di 7,99€ al mese. Il primo mese, invece, è ancora più conveniente, con un prezzo ridotto a soli 5€. Questa opzione è interessante per chi non ha bisogno di una connessione 5G ma vuole comunque una buona quantità di dati per la navigazione quotidiana.

Silver 150, la soluzione migliore del momento con 150 GB a 9,99€

Per chi desidera ancora più traffico dati, c’è Silver 150. Anche qui sono inclusi minuti illimitati e 200 SMS, ma la quantità di GB sale a 150, al costo di 9,99€ al mese (5€ il primo mese). Anche questa offerta è in 4G, garantendo stabilità di connessione e una buona copertura per la navigazione su app, social media e streaming. Esattamente come la promo precedente, anche qui si possono aumentare i giga mensili.

50 GB in più con SmartPay

Entrambe le offerte permettono di aggiungere gratuitamente 50 GB in più al mese, semplicemente attivando il servizio SmartPay. Con SmartPay, infatti, il pagamento mensile si effettua automaticamente dal conto corrente, evitando di dover ricaricare manualmente. Attivare SmartPay non comporta costi aggiuntivi e consente di ottenere più dati senza modificare il prezzo base dell’offerta.