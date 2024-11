Il test di resistenza del nuovo iPhone 16, condotto dal noto youtuber JerryRigEverything, ha mostrato risultati sorprendenti. Il primo passo della prova ha riguardato il display, protetto dal Ceramic Shield. Ovvero un vetro di ultima generazione progettato per offrire una resistenza superiore rispetto a quelli tradizionali come il Gorilla Glass. Jerry ha sottoposto lo schermo a graffi utilizzando punte di diversa durezza. Fino al livello 6 della scala Mohs, lo schermo ha mantenuto un aspetto quasi perfetto, con segni molto sottili che erano quasi impercettibili. Ma quando la punta è arrivata al livello 7, sono apparsi graffi più profondi. Anche se comunque meno evidenti rispetto ad altri dispositivi sottoposti allo stesso test.

Flessibilità e robustezza: iPhone 16 supera il Bend Test

La reazione del Ceramic Shield è stata quindi notevole. In quanto, nonostante il contatto con oggetti di durezza maggiore, i danni al vetro sono stati minimi. Episodio che dunque ha confermato la qualità del materiale utilizzato da Apple. Tale risultato evidenzia quindi come l’ iPhone 16 sia progettato per resistere meglio alle abrasioni quotidiane, riducendo il rischio di danni visibili dovuti all’uso comune.

Un’altra parte fondamentale è stata anche la prova di resistenza alla flessione, meglio conosciuta come “bend test“. JerryRigEverything ha verificato come l’ iPhone 16 rispondesse alla pressione applicata sul dispositivo. Il risultato è stato estremamente positivo. Lo smartphone, infatti, ha mostrato una flessione minima. Segno che la sua struttura è stata progettata per garantire solidità e robustezza, senza comprometternee la funzionalità. Anche l’iPhone16Plus, con il suo schermo più grande, ha superato questo test senza particolari difficoltà. Arrivando a mostrare così che anche i modelli più grandi della serie sono stati progettati per essere altrettanto resistenti.

Insomma tutti questi “esperimenti” non hanno fatto altro che confermare che gli iPhone di ultimissima generazione del colosso di copertina sono, senza ombra di dubbio, dispositivi progettati per resistere agli stress fisici senza compromettere la qualità del design o delle funzionalità. Apple ha quindi confermato la sua attenzione alla durabilità, rendendo il nuovo modello ancora più adatto a resistere all’uso quotidiano senza subire danni strutturali evidenti.