Il colosso giapponese Sony sta per annunciare in veste ufficiale i nuovi videogiochi previsti per questo mese per tutti gli abbonati ai vari servizi di PlayStation Plus. Come sempre, gli utenti avranno a disposizione davvero tanti titoli di rilievo a cui poter giocare. Come spesso succede, però, l’azienda deve necessariamente fare spazio al catalogo togliendo la disponibilità di alcuni titoli. Per il mese di novembre 2024, in particolare, è prevista l’uscita dal catalogo di ben 18 videogiochi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus, questo mese ci abbandoneranno ben 18 videogiochi

Per il mese di novembre 2024 è prevista l’uscita di numerosi videogiochi dal catalogo incluso per tutti gli abbonati ai vari servizi di PlayStation Plus. Come già detto in precedenza, infatti, ogni mese l’azienda si vede costretta a dire addio a numerosi videogiochi. Questo è però dovuto alla necessità di dover rendere disponibile altrettanti videogiochi di rilievo, disponibili in maniera totalmente gratuita per tutti gli abbonati.

Per il mese di novembre 2024, in particolare, gli utenti dovranno abbandonare ben 18 videogiochi. Questi, in particolare, saranno eliminati a partire dalla giornata del 18 novembre 2024. Per gli amanti della saga di Kingdom’s Hearts, in particolare, diranno addio al catalogo ben quattro titoli, ovvero Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix (PS4), Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4), Kingdom Hearts 3 (PS4) e Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4). Vediamo comunque qui di seguito tutti i nomi dei videogiochi che abbandoneranno presto il catalogo.

PlayStation Plus – titoli che abbandoneranno il catalogo a partire da novembre 2024

• GTA: San Andreas – Definitive Edition (PS5, PS4)

• Red Dead Redemption 2 (PS4)

• The Sims 4 City Living (PS4)

• Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4)

• Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON (PS4)

• Superliminal (PS5, PS4)

• Eiyuden Chronicle: Rising (PS5, PS4)

• Klonoa Phantasy Reverie Series (PS5, PS4)

• Teardown (PS5)

• Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix (PS4)

• Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

• Kingdom Hearts 3 (PS4)

• Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

• Chorus (PS5, PS4)

• What Remains of Edith Finch (PS5, PS4)

• Overcooked 2 (PS4)

• Blasphemous (PS4)

• Moving Out (PS4)