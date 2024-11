Samsung è pronta a lanciare l’aggiornamento beta della One UI 7.0, dopo alcuni ritardi. Alcuni elementi sono apparsi inaspettatamente nell’app Galaxy Book Experience sui PC del brand, che ha mostrato le nuove icone delle app della One UI 7.0 con l’aggiornamento alla versione 3.4.0.0.

Ecco le novità

Alcune di queste, incluse quelle delle app Telefono, Samsung Notes, SmartThings e Tips, erano state già condivise in precedenza, e si confermano con certezz con il nuovo aggiornamento. Andando più nello specifico, l’icona dell’app Tips ha subito variazioni cromatiche, adottando una tonalità di giallo più chiara e un design più basilare.

Negli anni precedenti, abbiamo assistito ad un’integrazione sempre maggiore ed insistente tra i dispositivi di consumo, spaziando dagli smartphone ai frigoriferi smart e agli assistenti domestici intelligenti. Questa integrazione ha posto un’attenzione particolare alla coerenza delle interfacce per garantire un’esperienza utente fluida e omogenea tra dispositivi diversi.

Le ambizioni di Samsung

L’obiettivo di Samsung, con il rilascio del One UI 7.0, è di estendere questo linguaggio di design non solo ai dispositivi mobile, ma anche a TV, laptop, PC e elettrodomestici dotati di touchscreen. La versione beta di One UI 7.0 sarà disponibile entro la fine dell’anno corrente, il 2024, mentre l’aggiornamento stabile è previsto per l’inizio del prossimo anno, al tramonto del 2025.

La ricca azienda sudcoreana ha iniziato questa integrazione di design con il software Tizen OS per le sue televisioni, su cui l’aggiornamento è già stato rilasciato, e si prevede che presto verrà applicato anche sugli elettrodomestici dell’azienda. Questa strategia non solo uniforma l’esperienza utente su diversi dispositivi, ma migliora anche l’interoperabilità tra essi. Aggiornamenti posteri, come la One UI 7.0 per gli smartphone, porteranno nuove funzionalità e miglioreranno la sicurezza. Con il continuo ed efficace sviluppo, insieme ad una forte integrazione del design della One UI attraverso i vari dispositivi, Samsung si conferma duramente in azione per uniformare i propri prodotti, puntando a facilitarne l’utilizzo e a migliorare l’esperienza generale degli utenti di tutti i tipi.