Samsung ha deciso di interrompere il supporto per Health Monitor sui dispositivi con versioni di Android 11 e precedenti. A partire dal 23 dicembre 2024, l’applicazione non sarà più compatibile con gli smartphone che utilizzano Android10, 9 e versioni inferiori. Anche se sarà ancora disponibile su questi dispositivi, le funzionalità saranno limitate. Coloro che desiderano continuare a sfruttarne tutte le potenzialità dovranno perciò passare a un device che supporti Android12 o successivi.

Novità in Samsung Health: funzionalità avanzate per i GalaxyWatch

L’azienda coreana ha introdotto questa modifica con l’aggiornamento alla versione 1.4 di Samsung HealthMonitor. La decisione riflette la sua volontà di concentrare le proprie risorse su dispositivi più moderni. I quali sono in grado di offrire migliori performance e maggiori opzioni di utilizzo. I possessori di smartphone più datati potrebbero quindi, come detto, essere costretti a valutare l’acquisto di un nuovo cellulare per continuare a utilizzare l’app nella sua versione completa.

In contemporanea a tutto ciò Samsung ha rilasciato un aggiornamento per Health su Android. Portando nuove funzioni già viste sui suoi smartwatch Galaxy. La versione 6.28.2.003 introduce il “Punteggio energetico” personalizzato. Quest’ultimo aiuta gli utenti a gestire meglio il loro livello di energia quotidiano, insieme a suggerimenti personalizzati per migliorarne l’efficacia. Tali funzionalità sono compatibili con i dispositivi GalaxyWatch4 e versioni successive, che utilizzano Wear OS 5.

Una delle novità più interessanti è l’introduzione dell’“Indice AGE”. Esso fornisce una stima della salute metabolica e riflette il processo di invecchiamento biologico, influenzato dalla dieta e dallo stile di vita di ciascuno. In più, l’aggiornamento consente di condividere informazioni sulla salute, come passi, esercizio fisico e sonno, tra i membri della famiglia tramite il Samsung account. Una funzione che però è disponibile solo in alcuni Paesi. Insomma, in questa versione, Samsung Health si arricchisce ulteriormente. In quanto offre un’esperienza utente più completa e integrata per chi possiede i Galaxy Watch4, Watch5 e Watch6.