Il produttore tech Vivo continua a sfornare nuovi dispositivi e questa volta lo fa allargando la famiglia Vivo Y18. Fino ad ora, l’azienda aveva presentato sul mercato i nuovi Vivo Y18, Vivo Y18i e Vivo Y18e. Nel corso delle ultime ore è stato però aggiunto al catalogo dell’azienda anche il nuovo Vivo Y18t. Si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia entry-level del mercato ma, come da tradizione dell’azienda, presenta comunque alcune chicche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo svela in veste ufficiale sul mercato mobile il nuovo Vivo Y18t

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di fascia entry-level. Come già accennato n apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y18t. Quest’ultimo presenta alcune caratteristiche tecniche decisamente interessanti per la fascia di prezzo di appartenenza.

In particolare, il nuovo device può vantare comunque la presenza di un bel display con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.56 pollici in risoluzione HD+ e con una luminosità di picco pari a 840 nits. Un’altra chicca interessante è che questo smartphone può vantare la presenza della certificazione IP54 che garantisce la resistenza contro acqua e polvere.

Sul retro lo smartphone dispone poi di due zone circolari dove sono collocate le fotocamere posteriori. Si tratta in particolare di un sensore fotografico principale da 50 MP più un sensore ausiliario da 0.8 MP. Dal punto di vista dell’autonomia, poi, lo smartphone può contare sulla presenza di una batteria con una capienza di 5000 mah ed è inoltre presente il supporto alla ricarica rapida da 15W tramite porta USB Type C.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y18t sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese nelle colorazioni Space Black e Gem Green ad un prezzo iniziale di circa 105 euro al cambio attuale.