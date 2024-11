Se avete bisogno di attivare una nuova promozione sul vostro smartphone, sicuramente un’opzione da prendere in considerazione e l’operatore italiano ho mobile, quest’ultimo rappresenta senza alcun dubbio una scelta competitiva dal momento che vanta una storia fatta di servizi da sempre affidabili e caratterizzati da caratteristiche decisamente convenienti a partire dal prezzo.

Il provider in questione da sempre infatti si occupa e si impegna nel garantire un catalogo di offerte decisamente accattivante e competitivo, cercando di accostare grandi quantità di dati, minuti ed SMS a prezzi decisamente convenienti.

Di conseguenza il suo catalogo di offerte è variegato e stratificato ed è in grado di accontentare davvero tutti i palati, da chi non vuole scendere a compromessi a chi invece si accontenta di caratteristiche discrete per poter risparmiare qualcosa.

La nuova promo che accontenta tutti

Ecco dunque che il provider in questione ha deciso di lanciare una promozione che accontenta letteralmente chiunque garantendo caratteristiche ottime ad un prezzo accessibile, quest’ultima infatti a 9,99 € al mese offre a chi la sottoscrive 200 GB di traffico dati in connessione 5G abbinati a minuti ad SMS limitati verso tutti, la promo è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da vari operatori virtuali specifici e avrà in tal caso un costo di attivazione di 2,99 €, altrimenti quest’ultimo salirà a 29,90 €.

All’interno di questi posti è inclusa anche la Sim che potrete scegliere se ricevere in formato fisico o in formato eSIM da attivare direttamente sul vostro smartphone, nulla di più semplice e intuitivo dunque nel caso foste interessati recatevi sul sito ufficiale del provider viola e cliccate sulla scheda dedicata alla promozione per poi procedere all’attivazione, ovviamente informatevi e controllate se appartenete a uno degli operatori virtuali supportati e se il vostro smartphone supporta il 5G, altrimenti dovrete accontentarvi della connessione 4G, siate attenti a quello che scegliete di arrivare.