Panasonic è azienda perfettamente in grado di mettere periodicamente sul mercato dispositivi di ottima qualità generale, spaziando dalle macchine fotografiche, iconica ad esempio la serie Lumix, per poi arrivare addirittura ai televisori di fascia medio-alta. Oggi su Amazon è disponibile uno sconto imperdibile, che vi permetterà di mettere le mani su un prodotto di qualità superiore al normale.

Il modello da cogliere subito al volo è il Panasonic TB-65W60AEZ, un televisore da ben 65 pollici di diagonale, lanciato sul mercato nel corso del 2024. Si tratta di un dispositivo con tecnologia LED, possibilità di raggiungere una risoluzione massima in 4K, con supporto a Dolby Vision e Atmos, ma soprattutto Game Mode Plus, per cercare di avvicinarsi il più possibile alle esigenze degli amanti del gaming.

Panasonic, una smart TV scontatissima solo oggi

Il prezzo di vendita per acquistare questa smart TV è davvero molto più basso del normale, gli utenti si ritrovano a poter investire solamente 545 euro per il suo acquisto, con la solita ottima consegna gratuita a domicilio gestita ed organizzata direttamente da Amazon. Ordinatela subito al seguente link.

Le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, essendo capace di raggiungere 27,5 x 145,3 x 89,6 centimetri, ed un peso di 21 kg. A differenza degli ultimi modelli di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, in questo caso la base di appoggio è centrale, non troppo alta, il che rende davvero difficoltoso il posizionamento di altri oggetto al di sotto della stessa. Il design è minimal e moderno, con cornici sottilissime, tanto da apparire quasi infinity display, facilitando così l’utilizzo anche in ambienti dall’arredamento decisamente moderno. Il prodotto è inoltre compatibile con l’assistente vocale di Google e Amazon, per il perfetto controllo vocale.