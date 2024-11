Amazon abbassa periodicamente i prezzi di vendita di alcuni dei migliori prodotti presenti direttamente sul catalogo, infatti in questi giorni gli utenti possono pensare di acquistare uno smartphone Samsung Galaxy raggiungendo un livello di risparmio impensabile fino a poco tempo fa.

La promozione viene applicata direttamente sul Samsung Galaxy A14, dispositivo che si presenta al mercato con un display da 6,6 pollici di diagonale, trattasi di un display LCD che può raggiungere addirittura una risoluzione FullHD+, con alle spalle un processore octa-core che può fare affidamento su una configurazione con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (che può essere incrementata con l’ausilio di una microSD esterna).

Se volete le offerte Amazon con i codici sconto gratis in regalo, allora dovete subito iscrivervi a questo canale Telegram dedicato.

Samsung Galaxy A14 è in sconto folle su Amazon

Pochi avrebbero mai pensato di poter acquistare un Samsung Galaxy A14 spendendo solamente 130 euro, prezzo davvero di tutto rispetto che il consumatore amante degli sconti si ritrova a dover sborsare nel periodo, approfittando a tutti gli effetti della possibilità di avere libero accesso anche a spedizione gratuita a domicilio, consegna in tempi brevissimi, e garanzia della durata di 24 mesi. Acquistatelo subito qui.

Lo smartphone integra altre specifiche tecniche di rilievo, come il processore MediaTek Helio G80, octa-core con GPU Mali-G52 MC2, il tutto impreziosito dalla presenza di un comparto fotografico di tutto rispetto, con tre sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, seguito poi da ultragrandangolare da 5 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 2 megapixel. Frontalmente l’utente si ritrova a fare i conti con un sensore da 13 megapixel, e soprattutto apertura F2, cosicché si possano realizzare eccellenti scatti, come selfie o similari. La batteria è composta da un componente da 5000mAh, con una buona autonomia complessiva, ottima per l’utilizzo sul medio/lungo periodo.