Il nuovo Mac Mini di Apple, dotato del processore M4, ha suscitato discussioni per la sua insolita scelta di design. In quanto il pulsante di accensione è stato posizionato sul fondo del dispositivo. Una decisione inaspettata che ha generato curiosità e qualche critica tra gli utenti. I dirigenti Apple Greg Joswiak e John Ternus hanno spiegato che questa scelta risponde alla necessità di ottimizzare ogni centimetro del Mac Mini. Data la sua natura ultra-compatta e altamente performante. Ma non è tutto. L’ azienda oltre a questa modifica sembra stia incoraggiando gli utenti a utilizzare la modalità “sleep“. Quest’ ultima infatti consente di risparmiare tempo al riavvio, così da rendere meno necessaria l’interazione con il pulsante di accensione.

Struttura interna e prezzo super accessibile per il nuovo Mac Mini

In un’intervista a un creator della piattaforma Bilibili, Joswiak e Ternus hanno evidenziato come la modalità “sleep” sia un valore aggiunto. Poiché permette una ripresa rapida del lavoro rispetto a quando viene effettuato lo spegnimento completo. Attraverso questa tecnica quindi, il gigante di Cupertino, cerca di rendere meno “fastidioso”, il nuovo posizionamento del pulsante di attivazione.

Oltre al design, il nuovo Mac Mini fa parlare di sé anche grazie alla sua struttura interna ottimizzata. Un recente smontaggio del dispositivo ha messo in luce infatti una seconda scheda madre, dedicata ai chip Wi-Fi e Bluetooth. La quale consente di risparmiare spazio prezioso sulla scheda principale. Questa innovazione tecnica dimostra l’impegno di Apple nel bilanciare compattezza ed efficienza senza rinunciare alla qualità delle prestazioni.

Anche con queste migliorie, l’ azienda è riuscita a mantenere un prezzo davvero competitivo.

A tal proposito il Mac Mini con M4, 16GB di RAM e 256GB di SSD è disponibile al costo di 729€. Tale combinazione di specifiche avanzate, stile compatto e prezzo di vendita rende questo prodotto un’opzione a dir poco interessante per vari tipi di utenti. Adatto sia per uso domestico che professionale. Insomma, il nuovo modello conferma così il ruolo del Mac Mini come desktop compatto di alto livello. Assolutamente in grado di competere sul mercato con altri grandi colossi del settore e riuscendo a mantenere comunque il suo primato indiscusso.