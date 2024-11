Arriva su Amazon Prime Video un’importante novità per gli amanti del calcio: LaB Channel. Ovvero il nuovo canale dedicato interamente alla Serie B che permetterà di seguire tutte le partite del campionato in streaming. Il progetto, annunciato lo scorso agosto dal presidente della Lega Serie B Mauro Balata, ha portato a un accordo esclusivo con Amazon per la trasmissione della Serie BKT 2024/25. Nonostante l’entusiasmo iniziale, l’iniziativa era rimasta ferma fino a oggi. Ma, solo di recente sul sito della Serie B è comparsa la dicitura “Prossimamente”, a confermare che il progetto è ormai in via di attuazione.

Amazon e autorizzazione AGCOM: via libera a LaB Channel

Nel frattempo, anche DAZN ha ampliato la sua presenza su Prime Video con i piani Start, Standard e Plus. Offrendo così agli utenti della piattaforma di Amazon l’accesso alle partite della Serie A e della Serie B, i cui diritti sono detenuti da DAZN fino al 2027. Rimane escluso solo il pacchetto DAZNGoal Pass, l’opzione più economica da 13,99€ al mese che consente di vedere tutte le partite di Serie B e alcune di SerieA in co-esclusiva con Sky. A ottobre, l’Assemblea della Lega SerieB ha dato una spinta decisiva all’avanzamento del progetto. Approvando gli aggiornamenti sulle procedure tecniche necessarie per avviare la trasmissione sulla piattaforma di Amazon e stabilendo un piano condiviso con i broadcaster coinvolti.

Con la delibera 447/24/CONS pubblicata il 7 novembre, l’AGCOM ha ufficialmente approvato l’avvio del nuovo canale della Lega Serie B. La licenza, valida dodici anni, consente alla Lega di fornire un servizio audiovisivo lineare per LaB Channel su internet. Grazie a questa autorizzazione, LaB Channel sarà accessibile su Prime Video Channels. Portando ai tifosi un nuovo modo per seguire le partite delle proprie squadre.

Dal punto di vista tecnico e normativo, dunque, tutti i dettagli sono ormai definiti. Resta solo da chiarire l’aspetto commerciale dell’accordo con Amazon. Oltre che modalità di accesso e costi non sono stati ancora annunciati, ma è probabile che LaB Channel possa debuttare subito dopo la pausa per le nazionali, tra il 22 e il 24 novembre.