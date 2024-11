Come ben sappiamo da sempre Apple non ha un grande rapporto con Android, la nota azienda infatti non è mai stata molto propensa a consentire i rapporti tra il proprio sistema operativo e quello di Google non a caso le comunicazioni tra iPhone e dispositivi con Android sono molto limitate se non praticamente nulle.

Un esempio evidente giusto per citarne uno è l’impossibilità di scambiare file via Bluetooth tra un dispositivo Apple e uno Android, sicuramente una limitazione non influente dal momento che ora tramite Internet i metodi sono molto più disponibili ma allo stesso tempo un elemento emblematico della politica di Apple.

D’ora in avanti, però avremo a disposizione un piccolo tassello in più che seppur insignificante rappresenta un passo in avanti di Apple verso Android, stiamo parlando dei messaggi RCS, un particolare tipo di messaggi che fa da alternativa a iMessage con il quale presentano molte somiglianze ma allo stesso tempo differiscono dal momento che consentono l’invio di messaggi digitali e interattivi sia tra iPhone che tra un iPhone e un dispositivo Android.

Ora qualche dettaglio in più

I messaggi di questo tipo sono il corrispettivo digitale e interattivo degli SMS, infatti consentono l’utilizzo di reazioni, emoji e conferme di lettura o indicatori di stato sulla scrittura di un messaggio, questi ultimi non sono offerti dai sistemi operativi bensì dai provider che devono supportare questa tecnologia, la quale nella sua ultima versione introduce anche la possibilità di reagire ai messaggi un po’ come facciamo su WhatsApp.

A quanto pare, Apple non è rimasta insensibile a questo cambiamento e ha deciso di introdurre un supporto più completo a questa tipologia di messaggio con iOS 18, d’ora in avanti infatti potrete attivare ed utilizzare le reazioni ai messaggi anche quando chattate con un dispositivo Android, il quale visualizzerà la reazione vera e propria e non più descrizione di quest’ultima presente in un messaggio autogenerato come accadeva prima.