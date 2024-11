Fastweb ha lanciato una nuova promozione per alcuni clienti mobile selezionati. L’ operatore infatti, sta regalando 50GB extra al mese, da aggiungere al traffico dati incluso nella propria offerta. Gli utenti coinvolti potranno beneficiare di questo bonus senza dover affrontare alcuna spesa. Tale promo era già stata proposta durante l’estate 2024, quando Fastweb aveva omaggiato altri utenti con lo stesso bonus in occasione della stagione estiva. Anche questa volta, gli interessati hanno ricevuto una comunicazione tramite email o SMS che li ha informati dell’ invio del nuovo regalo.

Fastweb: un omaggio di 50GB, in automatico e senza costi aggiuntivi

Questa novità è accessibile tramite l’app MyFastweb. Su cui sarà possibile trovare i dettagli dell’offerta e monitorare i nuovi giga aggiunti. In più, secondo alcune segnalazioni, a un gruppo ristretto di clienti è stato offerto anche un altro bonus di 100GB mensili anziché 50, sempre a titolo gratuito. L’ offerta si rinnova automaticamente e continuerà fino a quando il cliente manterrà attiva la propria linea mobile Fastweb. Il bonus quindi verrà perso nel caso di passaggio a un altro piano tariffario.

Questo regalo quindi si attiva in completa autonomia. Di conseguenza i clienti non devono compiere alcuna azione per usufruirne. Per vedere se anche voi siete tra i fortunati a poter godere dei giga extra potete controllare il contatore della vostra offerta mobile direttamente sull’area “Internet” dell’app MyFastweb. Il bonus di 50GB, come detto, resterà attivo per tutti i mesi di permanenza alla stessa offerta.

Fastweb, attualmente è riuscita a guadagnarsi la posizione di quinto miglior operatore di rete-mobile in Italia. Operando su reti TIM (2G e 4G) e WINDTRE (4G-3G, e 5G). In più, con l’acquisizione di Vodafone-Italia da parte di Swisscom, è prevista una futura migrazione dei clienti Fastweb-Mobile sulla rete Vodafone. Arrivati a questo punto se desiderate ottenere informazioni più dettagliate circa le altre soluzioni proposte in questo periodo dal gestore, vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale.