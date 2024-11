AMD sembra aver ben chiari i piani in merito i prossimi anni, come ovvio che sia arriveranno nuovi processori e l’architettura si evolverà passando così alla prossima Zen 6, la quale dovrebbe arrivare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, portando con se numerose novità senza però implicare la necessità di aggiornare la scheda madre del vostro PC, dettaglio a dir poco importante.

Le voci di corridoio infatti affermano che le future CPU saranno compatibili con il socket AM5, il medesimo utilizzato per i Ryzen 7000 e 9000, cosa che garantirà un risparmio discretamente elevato agli utenti che decideranno di aggiornare la CPU e che ovviamente aumenterà il tasso di fiducia verso AMD, a discapito di Intel le cui piattaforme sembra avranno bisogno di maggiori aggiornamenti.

Stessa scheda madre ma molto di più

La grande peculiarità dei processori Zen 6 è quella di poter raccogliere fino a 32 core su un singolo Die a complesso di core, gli attuali Zen 5 si fermano a 16 core nella variante Zen 5C, di conseguenza raddoppiando il numero di core fisici per die anche le prestazioni aumenteranno considerevolmente sia lato server che lato desktop.

Ovviamente non si sa nient’altro sulla prossima architettura di AMD se non che sarà basata su processi produttivi molto avanzati come 2nm o 3nm, con una conseguente ottimizzazione davvero notevole in termini di efficienza energetica.

Ovviamente il supporto del socket AM5 a lungo termine da parte di AMD mostra grande impegno da parte dell’azienda anche verso i consumatori, cosa a cui non è nuova dal momento che il socket AM4 risulta essere uno dei più longevi di sempre e ha visto tantissimi processori passare prima del passaggio di consegne verso AM5, il quale potrebbe essere abbandonato solo con l’arrivo dei processori Zen 7, ovviamente ora si attende l’arrivo di nuovi dettagli che faranno gola a tutti gli appassionati del genere.