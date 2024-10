La nota azienda che si occupa della produzione di chip recentemente ha presentato al mondo le sue ultime uscite con i Ryzen 9000, Questi ultimi rappresentano l’ultimo ritrovato all’avanguardia per quanto riguarda le prestazioni e affidabilità, nonostante ciò però il colosso non ha dimenticato le postazioni più vecchie basate su società AM4, ecco dunque perché in sordina ha deciso di presentare al mondo le sue nuove CPU Ryzen 5 5600T e Ryzen 5 5600XT che però al momento sono disponibili solo sul mercato americano e sono acquistabili unicamente su Amazon ad un prezzo di 186 $ per la prima e 192 per la seconda.

Caratteristiche

I due chip in questione sono pensati per delle postazioni da ufficio con prestazioni di livello medio, ma allo stesso tempo utili anche per il gaming senza troppe pretese, nel dettaglio Ryzen 5 5600XT vanta 6 core e 12 Threads con una frequenza di base di 3,8 GHz e una frequenza in boost pari a 4,7 GHz per un consumo totale pari a 65 W, Ryzen 5 5600T invece presenta la stessa identica architettura e lo stesso consumo ma la frequenza di base è di 3,7 GHz mentre in bust si spinge a 4,5 GHz, tutti e due i processori hanno una cache L3 da 32 MB.

Questi processori ovviamente non arrivano alle prestazioni e al rapporto qualità prezzo degli ultimi rilasciati da parte del noto colosso, nonostante tutto possono rivelarsi un’ottima scelta per coloro che non vogliono spendere troppo, ma comunque desiderano una postazione in grado di regalare soddisfazioni e soprattutto funzionare senza troppe problematiche, ricordiamo infatti che la piattaforma sulla quale girano è una delle più longeve di sempre, fu lanciata nel lontano 2016 e continua ad essere supportata con nuovi chip da ben otto anni, nonostante l’arrivo della sua diretta erede.

Non rimane dunque che attendere per vedere se queste CPU arriveranno anche nel mercato italiano o resteranno relegate a quello statunitense su Amazon.