Il team di sviluppo di WhatsApp continua ad aggiornarsi. Il motivo? Cercare di offrire un’esperienza di messaggistica sempre più completa e personalizzata. Con l’ultima innovazione, disponibile sia per la versione web sia per le app mobile su Android e iOS, è stata introdotta la possibilità di creare liste e applicare nuovi filtri personalizzati. Tale funzione, già in fase di test, consente di organizzare le chat in base a criteri definiti dall’utente. I quali si aggiungeranno ai filtri standard.

WhatsApp: sincronizzazione tra versione mobile e Web

La nuova opzione di personalizzazione delle liste permette così di semplificare la gestione delle conversazioni, migliorando l’accesso alle chat più rilevanti. Gli utenti potranno creare e gestire gruppi di conversazioni basati su interessi, progetti o altri criteri personali. Questa struttura consente così una classificazione più efficiente, rendendo il servizio più versatile per un pubblico sempre più vasto. WhatsApp punta dunque a trasformarsi da semplice strumento di messaggistica in una piattaforma di comunicazione estremamente flessibile. In grado di adattarsi alle esigenze di ognuno.

Oltre alla possibilità di creare liste e filtri personalizzati, la rinomata app ha annunciato anche un’altra novità. Si tratta della sincronizzazione completa tra la versione mobile e quella web. Anche se attualmente molte delle funzionalità avanzate sono accessibili solo dall’app mobile, il team di sviluppo sta lavorando per consentire la piena sincronizzazione delle liste e dei filtri personalizzati tra i dispositivi. In questo modo, le configurazioni create su uno dei due client (mobile o web) saranno automaticamente disponibili anche sull’altro. Eliminando così la necessità di aggiornamenti manuali.

La nuova funzionalità, attualmente in fase di sviluppo, si prepara per un rilascio graduale. Una volta implementata, chi utilizza WhatsApp su più piattaforme non sarà più costretto a ricreare o aggiornare manualmente i propri elenchi. L’esperienza d’uso diventerà quindi più omogenea e fluida. Cosicché le persone possano gestire le proprie chat senza interruzioni.