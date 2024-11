Anche a novembre 2024, TIM continua a proporre la serie di offerte “xTE Unlimited“, dedicata ai clienti di rete mobile selezionati. Essa offre una soluzione completa con minuti illimitati verso numeri nazionali, 200 SMS e giga senza limiti per poter navigare in 5G Ultra. Ovvero la massima velocità disponibile. Tali promozioni sono disponibili, come già detto, solo per utenti selezionati attraverso canali specifici come SMS, app MyTIM, Area Fai Da Te sul sito ufficiale o in negozio. Questi piani, una volta attivati, si rinnovano automaticamente ogni mese. Ma possono essere sospesi e riattivati in base alle proprie esigenze. Senza però possibilità di riattivazione in futuro, a meno che TIM non riproponga l’offerta al cliente.

TIM: navigazione 5G Ultra e regole di utilizzo per dati e chiamate

Tutte queste soluzioni vi telefoniamo mobile, proposte per il mese di novembre 2024, includono sei piani con tariffe mensili variabili da 16,99 a 29,99€. Le versioni principali, come xTE Silver Star (16,99€) e xTE-DiamondStar (29,99 euro), garantiscono un certo numero di GB per il roaming in Europa. Per i nati all’estero, TIM ha invece riservato due versioni “xTE-International”. Queste includono anche minuti internazionali verso Paesi come Cina, Marocco e molti altri. Tutte le offerte possono essere disattivate in qualsiasi momento, non prevedono costi di attivazione e consentono di navigare fino in 5G Ultra.

Dal giugno 2024, TIM ha introdotto il servizio 5G Ultra con una velocità massima di 2Gbps in download e 300 Mbps in upload. Chi invece sottoscrive piani di navigazione base, denominati semplicemente “5G”, accede invece a una connessione con velocità fino a 250Mbps in download e 75Mbps in upload. Per utilizzare il servizio, è necessario un dispositivo compatibile e trovarsi in una delle aree coperte dalla rete TIM.

Per quanto riguarda l’uso delle offerte illimitate, l’ operatore pone alcuni limiti per garantire un uso corretto delle risorse. Il tetto massimo di minuti da utilizzare è fissato a 18.000 al mese. Mentre un consumo dati che superi i 600GB al mese può essere considerato un uso improprio della rete. Chi ha bisogno di contattare Paesi non inclusi nell’offerta xTE International può comunque beneficiare di TIM-International Base. Un’opzione attivata automaticamente per ottenere tariffe agevolate verso l’estero.