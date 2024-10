TIM presenta una nuova offerta mobile progettata per sfruttare al massimo la rete 5G Ultra. Il tutto con una velocità di navigazione che arriva fino a 2Gbps. La proposta include 150 Giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS. Il costo previsto è di 14,99€ al mese, con attivazione gratuita per il primo mese. La promo è disponibile online ed è pensata per chi cerca una connessione rapida e stabile, ideale per streaming video, gaming e lavoro da remoto. In più, grazie alla eSIM, TIM garantisce un approccio sostenibile. In quanto elimina la plastica tradizionalmente usata per le SIM fisiche.

TIM: servizio completo e sostenibile con eSIM e Google One

La nuova opzione garantisce prestazioni elevate in termini di velocità e affidabilità. Ma introduce anche vantaggi importanti per l’utenza, come la copertura internazionale nei Paesi UE. Chi attiva l’offerta ha 16 Giga dedicati al roaming europeo, così da poter restare connessi anche all’estero senza costi aggiuntivi entro il limite previsto. La ricarica automatica, attivabile su carta di credito, consente poi di non rimanere mai senza credito. Aggiungendo così un ulteriore livello di comodità.

L’offerta TIM 5G Ultra è compatibile con eSIM. Una soluzione digitale priva di plastica che si integra perfettamente nei dispositivi moderni. Contribuendo alla riduzione degli sprechi e all’adozione di pratiche più eco-friendly. Chi opta per la scheda virtuale, infatti, riceverà un QR code via email, da attivare comodamente tramite SPID. Oltre a ridurre l’impatto ambientale, l’eSIM elimina il rischio di danneggiamento o smagnetizzazione tipico delle SIM fisiche. In più permette di gestire più numeri su un unico dispositivo.

Inclusi nell’offerta sono i servizi TIM One Number e Google One con 100 GB di spazio di archiviazione su cloud. Al fine di garantire un’esperienza d’uso completa e integrata. In più, i clienti TIM possono accedere a TIMParty. Un programma fedeltà con premi, sconti e altre sorprese, pensato per rendere ancora più vantaggiosa l’adesione all’ operatore. Per chi è già cliente, l’offerta prevede una transizione senza interruzioni di linea e la possibilità di mantenere il credito residuo.