Da qualche giorno, i nuovi clienti WindTre hanno avuto accesso a una promozione esclusiva sulle offerte GO 150 5G Digital AutoPay e GO150-5G Digital. Queste opzioni, disponibili rispettivamente a 6,99 e 7,99€ al mese, consentono di attivare il servizio a un costo ridotto di soli 4,99€. Per accedervi è necessario visitare una pagina web specifica, creata appositamente per questa campagna. In alternativa, restano attivabili anche le opzioni GO UnlimitedDigital AutoPay e GO Limited Edition. I cui prezzi vanno da 9,99 a 10,99€ al mese, ma con un costo di attivazione standard di 9,99€.

WindTre: opzioni Extra, ricarica Automatica e tariffe in 5G

Le promo operator attack di WindTre, come la GO150 5G Digital, richiedono la portabilità da operatori specifici. Come Iliad, Fastweb e altri gestori virtuali. I nuovi clienti che scelgono l’opzione AutoPay godranno di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS e 150GB di traffico in 5G alla massima velocità. Tutto ciò con rinnovo automatico a 6,99€ al mese. La variante senza AutoPay, invece, offre le stesse condizioni a 7,99€ mensili. Il traffico internet incluso è utilizzabile anche in roaming UE, con limitazioni variabili sui dati. Ad esempio, GO150-5G DigitalAutoPay consente fino a 7,4GB in roaming.

Oltre alla GO 150, WindTre propone ulteriori soluzioni per i nuovi utenti. Come le versioni GOUnlimited Digital con internet illimitato fino a 10Mbps e GO-LimitedEdition da 150GB. Queste soluzioni sono attivabili anche da chi proviene da operatori come TIM e Vodafone. In tutti i casi, la SIM ricaricabile è spedita gratuitamente, e il pagamento si effettua in fase di attivazione.

Per chi opta per il servizio Ricarica Automatica, WindTre prevede ricariche mensili a soglia o a tempo. In caso di credito insufficiente, potrete continuare a navigare per un costo di 0,99 centesimi il primo giorno e 1,99€ per altri quattro giorni. Tutte le offerte GO di WindTre includono il servizio 5G su dispositivi compatibili. Mentre dal 2024 è iniziata la disattivazione del 3G sulla frequenza 210 MHz per lasciare spazio al 4G, con un progressivo spegnimento previsto per il 2025.